Huffington Post: Бриджит Макрон пожалела «пленницу Белого дома» Меланью

По словам первой леди Франции, Меланья Трамп живёт в Белом доме, словно пленница и не имеет возможности даже выйти на улицу из соображений безопасности. По признанию супруги французского президента, в ходе визита в Белый дом ей и самой пришлось столкнуться с серьёзными ограничениями.

Как сообщает Huffington Post со ссылкой на французские СМИ, первая леди Франции Бриджит Макрон замечательно провела время с Трампами во время своего трёхдневного визита в США с мужем Эммануэлем Макроном, однако ей было жаль Меланью Трамп, ставшую «пленницей» Белого дома.

По словам Бриджит Макрон, из-за требований безопасности Меланья «не может делать ничего». «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Даже носа не может высунуть на улицу. Она гораздо более ограничена, чем я. Я каждый день выхожу куда-то в Париже».

При этом первая леди Франции нашла Меланью Трамп «очень весёлой», несмотря на её обычную сдержанность на публике. «Она обладает сильным характером, но усердно пытается это скрыть. Её легко рассмешить, но она позволяет себе это гораздо реже, чем я», — рассказала Бриджит Макрон. Причина в том, что каждое слово «интерпретируют и переинтерпретируют». По её мнению, супруга Дональда Трампа «добра, очаровательна, умна и очень открыта».

По признанию жены французского президента, ей самой также часто приходится сталкиваться с ограничениями: «Мне кажется, что каждое сказанное мною слово — лишнее. Я постоянно себя сдерживаю». Однако, в отличие от первой леди США, Бриджит Макрон удаётся по мере возможностей жить обычной жизнью, навещать детей и внуков.

Однако в ходе визита в США «всё было подчинено строгим рамкам», — заметила супруга Эммануэля Макрона. По её признанию, даже на земле были маленькие таблички. «Я вставала туда, куда должна была встать», — поделилась с журналистами госпожа Макрон.