Le Parisien рассказала о том, как Бриджит Макрон переживает из-за политических скандалов

Проблемы, с которыми сталкивается французское правительство, не оставляют равнодушной первую леди. Как пишет Le Parisien, супруга президента Франции переживала из-за скандала с телохранителем Беналля, с трудом перенесла отставку главы МИД Франции Жерара Коломба, с которым она разделяет страсть к литературе, а также Бриджит беспокоят некоторые фразы её супруга, которые портят его имидж.

Проблемы, с которыми сталкивается французское правительство, не оставляют равнодушной первую леди. Бриджит Макрон, как отмечает Le Parisien, печётся о своём муже и иногда в личной беседе с ним допускает резкость.

В конце июля — в самом разгаре скандала с Беналля, телохранителем Макрона, — Брижит Макрон покинула Елисейский дворец, чтобы несколько дней отдохнуть на своей вилле в Па-де-Кале. Как пишет французское издание, она сильно нуждалась в смене обстановки.

«Она изумлённо смотрела на то, как волна поднималась всё выше и выше, и никто не в силах был её остановить», — утверждает один старый друг Бриджит.

Но и вдали от Парижа Бриджит не смогла побыть в покое: в социальных сетях начали распространять фейковые новости о том, что Беналля — любовник её мужа, а сама она врёт по поводу своего возраста. «Ей надоело слышать, как кто-то говорит о её возрасте, она просто не выносит этого», — рассказывает близкий друг.

После отставки министр экологии Николя Юло и ухода главы МИД Франции Жерара Коломба именно Бриджит Макрон взяла на себя организацию ужина на троих в Елисейском дворце. Как пишет Le Parisien, Коломб был для неё близким другом, они оба разделяли страсть к литературе.

Бриджит Макрон довольно часто «не фильтрует базар». Она может вмиг избавиться от образа первой леди и открыто поговорить со своим супругом. Иногда они оба «мечут громы и молнии», да так, что дрожат стены Елисейского дворца. «Это их способ общения между собой», — замечает один из приближенных.

«Иногда они очень живо говорят друг с другом, доходит и до ссор, потому что у них у обоих сильный характер», — рассказывает один из друзей президента Франции.

Бриджит также беспокоят некоторые фразы её мужа, портящие его имидж, как, например, та, которую он обронил в разговоре с безработным садоводом. Ещё ей не нравится, когда он фотографируется с полуголыми бывшими преступниками: по её мнению, президент не должен так себя вести, пишет Le Parisien.