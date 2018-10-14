Time объяснил, почему Макрону не подходит глобальная роль

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвался взять на себя лидерство в деле защиты идеи глобализма, но «совершенно неясно, справится ли он», отмечает Time. Как пишет издание, рейтинг Макрона продолжает падать из-за недавних скандалов, его положение во внешней политике ещё более хрупкое, а союзников и вовсе нет.

В наши дни не так много людей хотят защищать идею глобализма. Президент Франции Эммануэль Макрон вызвался взять на себя лидерство в этом деле, но «совершенно неясно, справится ли он», отмечает Time.

С момента вступления в должность весной 2017 года популярность Макрона среди французских избирателей неуклонно снижалась. Сейчас рейтинг его одобрения находится на уровне 20%. На падение его популярности повлияло много факторов: сначала был скандал с его телохранителем Беналля, который ударил митингующего, затем он сказал безработному, что тот сможет легко найти работу, если пересечёт улицу и зайдёт в ближайшее кафе или ресторан.

Оба инцидента показывают то, что Макрон, бывший инвестиционный банкир, далёк от французского народа. При этом в стране наблюдается «вялый экономический рост», а безработица остаётся примерно на том же уровне, как и тогда, когда он пришёл к власти. Единственные, кто сейчас увольняются со своих должностей, — это министры Макрона: администрацию покинули уже трое человек.

«Трудно быть эффективным глобалистом на мировой арене, когда изо всех сил пытаешься не потерять свою политическую актуальность на родине», — пишет Time.

Макрон был ярым защитником иранской ядерной сделки, и вместе с лидерами из Германии, США, России и Китая он искал способы оставить сделку в силе после решения США выйти из неё и ввести санкции. Это всегда было тяжело, учитывая силу и масштаб санкций США.

Но эта миссия ещё более осложнилась недавней новостью о том, что Тегеран предпринял попытку совершить теракт против критиков режима Хомейни на митинге в Париже прошлым летом. На прошлой неделе французские власти официально пришли к выводу, что к этому причастно министерство информации и национальной безопасности Ирана. Достаточно сложно сохранять глобалистское мировоззрение, когда твоя страна сталкивается с международным терроризмом, но это особенно тяжело, когда некоторые из этих терактов заказаны страной, которой ты помогаешь.

Франция борется с ИГ* по меньшей мере с 2014 года, но она только присоединилась к американским и британским ударам с воздуха по войскам Асада в ответ на использование химического оружия. Держаться подальше от военных действий было хорошей идеей, пока Россия недавно не обвинила французский корабль в стрельбе по территории Сирии во время крушения российского самолёта над Сирией. Россия позже отказалась от обвинений, но российские СМИ продолжали подвергать сомнению роль Франции в этом инциденте.

«Выйти чистым из такой грязной ситуации практически невозможно. Но это особенно сложно для человека, который ставит себя выше геополитической борьбы, чтобы защитить глобализм в XXI веке», — утверждает Time.

В 2018 году также произошло одно из самых удивительных событий. На прошлой неделе китайские власти задержали Мэна Хунвэя, главы расположенного во Франции Интерпола, который также является заместителем министра общественной безопасности Китая. Когда Мэн Хунвэй был избран руководителем Интерпола в 2016 году на четырёхлетний срок, это считалось крупным успехом для страны, которая стремится к мировому лидерству. Однако с тех пор между Мэном Хунвэем и китайскими властями происходили ссоры, и теперь считается, что его поймали в рамках широкомасштабной борьбы с коррупцией в Китае, которую Си Цзиньпин использует для консолидации политической власти.

Поскольку Интерпол находится в Лионе, именно французские власти начали расследовать это дело после того, как жена Мэна Хунвэя связалась с ними по поводу исчезновения её мужа. Что еще более важно, Интерпол считается крупным многосторонним учреждением, которое является неотъемлемой частью глобалистского мировоззрения, которое защищает Макрон. Окажет ли Макрон поддержку Мэну Хунвэю как главе этой организации или позволит Пекину решить этот вопрос самостоятельно? Насколько он готов пожертвовать отношениями между Францией и Китаем ради главы Интерпола? Это крайне сложные вопросы для президента, который стремится совмещать как управление Францией, так и свободным миром, считает издание.

А что друзья? Ближайший союзник Макрона — немецкий канцлер Ангела Меркель — прослыла «хромой уткой». Поднимающаяся политическая звезда — Маттео Сальвини — объединился со Стивеном Бэнноном, чтобы создать крайне правое националистское движение в Европе. Страны Восточной Европы, такие как Польша и Венгрия, заставляют Брюссель бороться с «растущим нелиберализмом» внутри Евросоюза. А дружба Макрона с Трампом не многого стоит.

За последние полтора года Макрон успешно снискал себе и Франции репутацию борцов за глобалистское видение мира, но при этом он сделал целью как себя, так и свою страну. И хотя Макрон стремится к глобальной роли, Франция — это не США, и в этом вся разница, пишет Time.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховногосуда РФ от 29.12.2014.