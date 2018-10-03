Le Figaro: «фонтанирующая» пиар-активность Макрона всё чаще играет против него

Общение Эммануэля Макрона с французами, призванное укрепить его популярность в народе, всё чаще оборачивается для французского президента шквалом критики и падением рейтинга, пишет Le Figaro. Последним из таких случаев стал визит президента Франции на остров Сан-Мартен, где он был сфотографирован в окружении полуобнажённых молодых людей, один из которых демонстрировал неприличный жест. При этом, как отмечает издание, Макрон не спешит оказываться от личного общения с гражданами, продолжая верить в силу своего обаяния.

Как замечает Le Figaro, грань между пиар-ходом и общественным негодованием порой бывает тонкой. Именно эту грань, по мнению многих, перешёл Эммануэль Макрон во время своего визита на остров Сан-Мартен, решив сфотографироваться с двумя полуобнажёнными молодыми людьми, один из которых недавно вышел из тюремного заключения, а другой позировал на фото, демонстрируя средний палец. Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям, вызвав ярость многих интернет-пользователей и политических деятелей.

Как отмечает издание, это не первый раз, когда политическая пиар-кампания президента становится объектом критики. Число «обернувшихся против» Макрона пиар-ходов приумножилось за последние 4 месяца, что составляет разительный контраст с церемонной кампанией, проводимой лидером государства в начале его президентского срока. «Отныне пиар-кампанию Эммануэля Макрона можно назвать фонтанирующей, не соответствующей основам, заложенным им самим по прибытии в Елисейский дворец», — считает профессор Сорбонны Арно Бенедетти, автор книги «Перманентный пиар-ход».

В подтверждение этих слов Le Figaro приводит список других неудачных рекламных ходов французского президента, вызвавших общественное негодование. Последний из них произошёл 16 сентября, когда Макрон заявил обратившемуся к нему 25-летнему безработному, что найдёт ему работу «перейдя через дорогу». Слова лидера государства тут же стали предметом жёсткой критики — не столько из-за их смысла, сколько из-за снисходительного тона президента по отношению к молодому человеку, способствовавшего закреплению за Макроном имиджа оторванного от реальности «президента богачей».

Таким образом, как поясняет Бенедетти, общаясь с молодыми людьми на Сан-Мартене глава Франции стремился произвести другое впечатление, выбрав патерналистский и доброжелательный тон и пытаясь наставить бывшего разбойника на путь исправления. Однако, по мнению специалиста по политтехнологиям, этот фамильярность сработала бы в случае с «хорошо воспитанным» собеседником. Учитывая же демонстрацию «среднего пальца», посыл получился совсем иным, замечает Бенедетти.

29 августа, во время визита в Копенгаген Эммануэль Макрон совершил ещё один промах, назвав французов «невосприимчивыми к изменениям галлами». При этом, как отмечает издание, негласное правило французской политики гласит, что президент не комментирует внутреннюю политику страны во время международных поездок. Как сообщает газета, отклик на эту фразу был столь негативным, что Эммануэль Макрон сам впоследствии признал свою ошибку.

Двумя месяцами ранее, 22 июня во время празднования Дня музыки президент решил превратить Елисейский дворец в «электронный ночной клуб». Один из выступавших на балконе президентского дворца ди-джеев был одет в футболку с непристойной надписью, которая, по его словам, символизировала протест против притеснения «темнокожих людей нетрадиционной ориентации». По завершении концерта президент с супругой были запечатлены в окружении ди-джеев на фотографии, которую многие политики сочли вульгарной.

При этом, всего за несколько дней до этого, 18 июня Макрон строго отчитал молодого человека, обратившегося к президенту со словами: «Как дела, Ману?». «Ты находишься на официальной церемонии, веди себя как подобает. Ты должен называть меня «Господин Президент Республики» или «Месье». Понятно?» — заявил глава государства, предложив молодому человеку вначале получить диплом и начать самому себя обеспечивать, прежде чем «делать революцию».

Таким образом, как отмечает политолог, пиар-активности президента недостаёт последовательности. «Сегодня он строг, завтра расслаблен, сегодня он снисходителен, завтра фамильярен… Портрет президента больше не однороден», — считает Бенедетти.

13 июня Макрон вызвал гнев общественности, заявив о том, что правительство тратит «кучу денег» на социальную помощь населению.

Тем не менее, как отмечает газета, несмотря на 6 провальных с точки зрения связей с общественностью мероприятий за последние 4 месяца и серьёзное падение рейтинга, согласно опросам общественного мнения, Эммануэль Макрон продолжает «открытое и откровенное» общение с французами, ошибочно полагая, что его личные качества станут подспорьем в его деятельности. Однако, как отмечает Бенедетти, глава государства, похоже, забыл, что президент — это прежде всего функция. Отношение общества, основанное на личных качествах правителя, больше соответствует монархам, отмечает эксперт.