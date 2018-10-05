L'Obs: Макрон изменил порядок назначения ректоров в ВУЗах, чтобы пристроить приятельницу

3 октября министерство образования Франции внесло изменения в порядок назначения ректоров высших учебных заведений, сообщает Le Nouvel Observateur. Заявленная цель инициативы — разнообразить ректорский состав и облегчить доступ к престижным должностям лицам, не имеющим высших учебных степеней. Источники издания, однако, указывают, что изменения были внесены специально для того, чтобы назначить на пост ректора академии Версаля сокурсницу Макрона по Национальной школе администрации.

Как сообщает Le Nouvel Observateur, 3 октября во Франции было опубликовано коммюнике Совета министров, содержание которого прошло незамеченным для всех, кроме академического сообщества. Министры национального и высшего образования представили декрет об изменении порядка назначения ректоров высших учебных заведений.

Заявленная цель декрета — «диверсифицировать» назначение ректоров, то есть обеспечить доступ к этой престижной должности большему числу сотрудников, не имеющих докторской степени или профессорского звания. До сегодняшнего дня не иметь учёных степеней могли всего 6 из 30 французских ректоров. Декрет увеличил их число до 12.

Однако, как отмечает издание, «это намерение можно было бы счесть похвальным», если бы не очевидные свидетельства того, что текст был составлен ради одного конкретного случая. «На самом деле речь идёт о том, чтобы сделать эти должности доступными для энарков (выпускников Национальной школы администрации (ENA) — ИноТВ), а точнее для одной приятельницы Эммануэля Макрона по Национальной школе администрации», — пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией. По информации издания, Елисейский дворец намерен представить сокурсницу Макрона Шарлин Авенель в качестве кандидата на пост ректора академии Версаля — крупнейшего образовательного округа Франции, насчитывающего более миллиона учеников.

Авенель, сегодня занимающая должность генерального секретаря Института политических исследований (Sciences Po), не имеет профессорского звания, а действующая в настоящее время квота из шести человек уже заполнена, следовательно, её следует расширить, разъясняет L’Obs. Учитывая, что в комиссию по утверждению кандидатуры ректора возглавляет член Государственного совета, в который входят среди прочих премьер-министр Франции и директор Sciences Po, этот орган вряд ли воспротивится назначению сверху, полагает издание. Как сообщается, новоизбранный ректор уже предупредила своих коллег о предстоящем переходе в Версаль.

Хотя Авенель, бывшая служащая министерства финансов, несомненно, знакома с университетским миром по временам работы заместителем руководителя кабинета министра образования, а также по службе в Sciences Po, многие представители академического сообщества ставят ей в упрёк отсутствие опыта в качестве руководителя академии — даже небольшой. При этом, отмечает издание, до сих пор руководство крупнейшей академией Версаля доверялось исключительно опытным ректорам.

Елисейский дворец, отвечая на вопросы издания, заверил, что изменение порядка назначения ректоров было задумано президентом задолго до появления кандидатуры Авенель, а также, что идея назначить её ректором академии Версаля принадлежала министру образования Жану-Мишелю Бланке.