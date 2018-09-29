France Info: Макрон сравнялся по непопулярности с Олландом

Рейтинг одобрения президента Макрона среди французов продолжает снижаться, сообщает France Info со ссылкой на последние результаты опроса общественного мнения. Сегодня Макрон так же непопулярен в обществе, как и его предшественник Франсуа Олланд, замечает издание. При этом, по словам авторов исследования, к оппозиционным партиям во французском обществе также нет большого доверия.

Рейтинг одобрения президента Макрона среди французов продолжает снижаться, сообщает France Info со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведённого по заказу французских СМИ. В сентябре 2018 года он достиг 32% — то есть, того же уровня, что и рейтинг Франсуа Олланда в сентябре 2013 года.

Сегодня 67% французов отрицательно оценивают деятельность Макрона на посту главы государства. Если большинство сторонников основанной Макроном партии «Вперёд!» продолжают поддерживать французского лидера, сторонники оппозиционных партий последовательно разочаровываются в президенте.

При этом, как отмечает издание, падение рейтинга президента не идёт на пользу оппозиционным партиям. Ни одна из упоминавшихся в опросе партий «не кажется существенному числу французов способной показать лучший результат, чем правительство в случае прихода к власти», признаются авторы исследования.

Так, за партию «Национальное собрание» готовы отдать голоса 21% французов, за «Непокорённую Францию» — 20%, за «Республиканцев» — 18%, а за «Социалистическую партию» — 13%.