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France Info: Макрон сравнялся по непопулярности с Олландом

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Рейтинг одобрения президента Макрона среди французов продолжает снижаться, сообщает France Info со ссылкой на последние результаты опроса общественного мнения. Сегодня Макрон так же непопулярен в обществе, как и его предшественник Франсуа Олланд, замечает издание. При этом, по словам авторов исследования, к оппозиционным партиям во французском обществе также нет большого доверия.
France Info: Макрон сравнялся по непопулярности с Олландом
Reuters

Рейтинг одобрения президента Макрона среди французов продолжает снижаться, сообщает France Info со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведённого по заказу французских СМИ. В сентябре 2018 года он достиг 32% — то есть, того же уровня, что и рейтинг Франсуа Олланда в сентябре 2013 года.

Сегодня 67% французов отрицательно оценивают деятельность Макрона на посту главы государства. Если большинство сторонников основанной Макроном партии «Вперёд!» продолжают поддерживать французского лидера, сторонники оппозиционных партий последовательно разочаровываются в президенте.

При этом, как отмечает издание, падение рейтинга президента не идёт на пользу оппозиционным партиям. Ни одна из упоминавшихся в опросе партий «не кажется существенному числу французов способной показать лучший результат, чем правительство в случае прихода к власти», признаются авторы исследования.

Так, за партию «Национальное собрание» готовы отдать голоса 21% французов, за «Непокорённую Францию» — 20%, за «Республиканцев» — 18%, а за «Социалистическую партию» — 13%.

 

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France info Франция Европа
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исследование оппозиция опрос президент рейтинг Франсуа Олланд Франция Эммануэль Макрон
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