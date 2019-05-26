New York Times Оригинал

NYT: популисты рвутся в Европарламент, чтобы «оставить от ЕС одно название»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейские популисты, которые ранее добивались выхода своих стран из ЕС, изменили свою стратегию, пишет The New York Times. Они хотят победить на текущих выборах в Европарламент, создать собственную коалицию и «подорвать организацию изнутри», утверждает издание.
NYT: популисты рвутся в Европарламент, чтобы «оставить от ЕС одно название»
Reuters

Ещё совсем недавно европейские популисты ратовали за выход из Евросоюза или по меньшей мере предлагали отказаться от единой валюты. Но в свете того, что подавляющее большинство избирателей на континенте не хотят покидать блок — и двухлетний «хаос вокруг брексита» лишь укрепил их в этом мнении, — стратегия изменилась: теперь националисты хотят победить на выборах в законодательный орган ЕС, чтобы «устроить восстание и разрушить организацию изнутри», пишет The New York Times.   

По словам издания, в течение многих лет Европарламент был площадкой для «самых крикливых» популистов — в первую очередь для француженки Марин Ле Пен и британца Найджела Фараджа. Они неустанно обрушивались с критикой на организацию, которая давала им должность, платила зарплату, покрывала транспортные расходы и помогала привлекать внимание СМИ.
 
Сегодня популистские партии «раздувают страхи» о массовой миграции, исламизации и европейской элите, якобы стремящейся ещё сильнее ограничить власть национальных столиц, в надежде значительно укрепить своё положение в Европарламенте. В результате они смогут стопорить его работу, блокировать бюджеты и торговые соглашения, выносить законопроекты, которые им нравятся, и вмешиваться в процессы, которые им не по нраву, утверждает The New York Times.  
 
Наблюдатели сомневаются, что в этот раз популистам удастся получить большинство мест в парламенте. Но даже при достаточно крупном объединении они смогут влиять на распределение ключевых должностей в ЕС, например при выборе кандидата на пост председателя Еврокомиссии, исполнительного органа организации.
 
В «разношёрстной команде» популистов существуют серьёзные противоречия по некоторым важным вопросам, например, относительно России. Но их объединяет надежда на «электоральный прорыв, который может внести сумятицу в европейскую политику». Главная опасность, что это «шумное и наделённое властью» националистическое объединение может парализовать работу европейского блока, что ещё сильнее обострит разочарование европейцев и навредит ЕС, утверждает The New York Times.
 
По мнению издания, беглого знакомства с предвыборными программами националистов достаточно, чтобы понять: они намерены оставить от Евросоюза одно название. Так, «Национальное объединение» Ле Пен предлагает полностью закрыть Еврокомиссию, а немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет лишить полномочий Европейский суд, «который борется с отходом от демократических принципов в таких странах, как Польша».
 
Австрийская «Партия свободы» требует вдвое сократить Европарламент и Еврокомиссию. А  правительство Польши продвигает систему «красных карточек», при которой национальные парламенты смогут блокировать предлагаемые ЕС законопроекты.
 
У итальянского министра внутренних дел и самопровозглашённого лидера международного альянса европейских националистов Маттео Сальвини «длинный список  запланированных атак» — от оспаривания бюджета и налоговых правил ЕС до закрытия европейских границ. Во время недавнего выступления перед сторонниками в Милане политик призвал европейцев «освободить континент от незаконной брюссельской оккупации».  
 
Как отмечает издание, многие кандидаты от популистских партий привлекают избирателей аналогичными «яркими враждебными заявлениями» в адрес ЕС. К примеру, основной выдвиженец АдГ Йорг Мойтен сравнил европейский блок с «тяжело больным пациентом», который страдает от «лишнего веса» и «синдрома чрезмерного регулирования». Заместитель председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Антони Мачеревич заявил, что на выборах в Европарламент у избирателя есть два варианта — проголосовать «за гейско-лесбианскую Германию или за патриотические силы»
 
Но, на взгляд The New York Times, самая тщательно продуманная метафора принадлежит Марин Ле Пен. Она сравнила Европу с изобретением полётов, а ЕС — с отвратительно управляемой авиакомпанией, которая нуждается в радикальных изменениях, ведь её самолёты не только стоят слишком дорого, но представляют «опасность» и «загрязняют окружающую среду». «Такой Европейский Союз нам больше не нужен», — добавила она. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
Великобритания Германия Европа Европейская комиссия Европейский парламент Евросоюз Италия Марин Ле Пен Маттео Сальвини национализм Польша Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров