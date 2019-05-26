NYT: популисты рвутся в Европарламент, чтобы «оставить от ЕС одно название»

Европейские популисты, которые ранее добивались выхода своих стран из ЕС, изменили свою стратегию, пишет The New York Times. Они хотят победить на текущих выборах в Европарламент, создать собственную коалицию и «подорвать организацию изнутри», утверждает издание.

Ещё совсем недавно европейские популисты ратовали за выход из Евросоюза или по меньшей мере предлагали отказаться от единой валюты. Но в свете того, что подавляющее большинство избирателей на континенте не хотят покидать блок — и двухлетний «хаос вокруг брексита» лишь укрепил их в этом мнении, — стратегия изменилась: теперь националисты хотят победить на выборах в законодательный орган ЕС, чтобы «устроить восстание и разрушить организацию изнутри», пишет The New York Times.

По словам издания, в течение многих лет Европарламент был площадкой для «самых крикливых» популистов — в первую очередь для француженки Марин Ле Пен и британца Найджела Фараджа. Они неустанно обрушивались с критикой на организацию, которая давала им должность, платила зарплату, покрывала транспортные расходы и помогала привлекать внимание СМИ.

Сегодня популистские партии «раздувают страхи» о массовой миграции, исламизации и европейской элите, якобы стремящейся ещё сильнее ограничить власть национальных столиц, в надежде значительно укрепить своё положение в Европарламенте. В результате они смогут стопорить его работу, блокировать бюджеты и торговые соглашения, выносить законопроекты, которые им нравятся, и вмешиваться в процессы, которые им не по нраву, утверждает The New York Times.

Наблюдатели сомневаются, что в этот раз популистам удастся получить большинство мест в парламенте. Но даже при достаточно крупном объединении они смогут влиять на распределение ключевых должностей в ЕС, например при выборе кандидата на пост председателя Еврокомиссии, исполнительного органа организации.

В «разношёрстной команде» популистов существуют серьёзные противоречия по некоторым важным вопросам, например, относительно России. Но их объединяет надежда на «электоральный прорыв, который может внести сумятицу в европейскую политику». Главная опасность, что это «шумное и наделённое властью» националистическое объединение может парализовать работу европейского блока, что ещё сильнее обострит разочарование европейцев и навредит ЕС, утверждает The New York Times.

По мнению издания, беглого знакомства с предвыборными программами националистов достаточно, чтобы понять: они намерены оставить от Евросоюза одно название. Так, «Национальное объединение» Ле Пен предлагает полностью закрыть Еврокомиссию, а немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет лишить полномочий Европейский суд, «который борется с отходом от демократических принципов в таких странах, как Польша».

Австрийская «Партия свободы» требует вдвое сократить Европарламент и Еврокомиссию. А правительство Польши продвигает систему «красных карточек», при которой национальные парламенты смогут блокировать предлагаемые ЕС законопроекты.

У итальянского министра внутренних дел и самопровозглашённого лидера международного альянса европейских националистов Маттео Сальвини «длинный список запланированных атак» — от оспаривания бюджета и налоговых правил ЕС до закрытия европейских границ. Во время недавнего выступления перед сторонниками в Милане политик призвал европейцев «освободить континент от незаконной брюссельской оккупации».

Как отмечает издание, многие кандидаты от популистских партий привлекают избирателей аналогичными «яркими враждебными заявлениями» в адрес ЕС. К примеру, основной выдвиженец АдГ Йорг Мойтен сравнил европейский блок с «тяжело больным пациентом», который страдает от «лишнего веса» и «синдрома чрезмерного регулирования». Заместитель председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Антони Мачеревич заявил, что на выборах в Европарламент у избирателя есть два варианта — проголосовать «за гейско-лесбианскую Германию или за патриотические силы»

Но, на взгляд The New York Times, самая тщательно продуманная метафора принадлежит Марин Ле Пен. Она сравнила Европу с изобретением полётов, а ЕС — с отвратительно управляемой авиакомпанией, которая нуждается в радикальных изменениях, ведь её самолёты не только стоят слишком дорого, но представляют «опасность» и «загрязняют окружающую среду». «Такой Европейский Союз нам больше не нужен», — добавила она.