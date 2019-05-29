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El País: испанский МИД удивлён острой реакцией Москвы на «старого врага»

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Министерство иностранных дел России выразило «недоумение и сожаление» из-за антироссийских заявлений исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля, сообщает El País. При этом во внешнеполитическом ведомстве Испании сочли, что Москва «слишком остро отреагировала» на слова Борреля об угрозе со стороны России.
El País: испанский МИД удивлён острой реакцией Москвы на «старого врага»
Reuters

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха вызван в Министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, сообщает El País.

В беседе с послом МИД России выразил «недоумение и сожаление» из-за высказываний Борреля в интервью El Periódico.

В российском министерстве предупредили, что комментарии Борреля наносят ущерб отношениям двух стран. Кроме того, там указали на противоречие слов тем связям, которые поддерживают Россия и Испания, а также «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнёрских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».

El País напоминает, что на прошлой неделе в беседе с журналистами каталонского издания политик назвал Россию «старым врагом» и предупредил, что страна представляет угрозу для Испании.

«Возник новый мир, который невозможно было представить ещё пять лет назад. Трамп тогда не был президентом, не было брексита, кризиса с мигрантами, войны в Сирии, — заявил Боррель. — Очень многие вещи стали другими. Наш союзник поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит: «Вот я здесь» — и снова представляет угрозу. А Китай выступает в качестве нашего соперника».

В Министерстве иностранных дел Испании встречу, которую провёл директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов, подтвердили. При этом там выразили «негативное удивление» реакцией Москвы на слова Борреля.

Официальный представитель министерства заявил, что Москва «слишком остро отреагировала» на содержание интервью, «интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения», передаёт El País. 

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источник
El País Испания Европа
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