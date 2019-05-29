El País: испанский МИД удивлён острой реакцией Москвы на «старого врага»

12:43 Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости ввезённых товаров Страны ЕАЭС подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию союза. Также подписаны документы, касающиеся экономики и развития интеграции.

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12:37 Несовершеннолетняя дочь Пирло попала в ДТП в Турине Анжела Пирло, дочь бывшего полузащитника сборной Италии по футболу Андреа Пирло, попала в ДТП в Турине.

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12:24 Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что украинские военнослужащие в будущем будут выполнять только миротворческие миссии.

12:17 Гимнастка Семёнова рассказала, как в её организм попал допинг Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Семёнова прокомментировала свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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12:05 Богомолов прокомментировал назначение худруком Театра на Малой Бронной Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с RT прокомментировал своё назначение новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

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11:50 Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.

11:47 Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

11:45 СМИ: «Реал» установил цену на Рамоса Руководство мадридского «Реала» готово отпустить защитника и капитана команды Серхио Рамоса в другой клуб за компенсацию в размере €100 млн.

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11:29 Врач рассказал, как защититься от жары в Москве Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал RT, как защитить себя от жары в городе.

11:28 Россия предложила учитывать трудовой стаж на территории всех стран ЕАЭС Россия выступает за достижение соглашения в рамках ЕАЭС, которое позволило бы при начислении пенсий учитывать стаж трудовой деятельности на территории всех государств союза.

11:28 Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.

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10:29 Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня, он также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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10:07 В КНДР подтвердили намерение отправить совместную с Южной Кореей команду на ОИ-2020 Первый заместитель министра физкультуры и спорта КНДР Вон Гиль У подтвердил желание северокорейской стороны отправить на летние Олимпийские игры 2020 года совместную с Южной Кореей команду.

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09:40 Неймар повредил колено на тренировке сборной Бразилии по футболу Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время тренировки национальной команды перед матчами Кубка Америки.

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08:47 В Huawei отметили отсутствие доказательств угрозы компании для США Соединённые Штаты до сих пор не представили доказательств того, что Huawei угрожает американской национальной безопасности, а ряд действий Вашингтона против китайской компании основан на домыслах.

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07:45 Военный эксперт оценил возможную угрозу Крымскому мосту от Украины Военный эксперт Александр Артамонов рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Украины против Крымского моста.

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