El País: испанский МИД удивлён острой реакцией Москвы на «старого врага»

Министерство иностранных дел России выразило «недоумение и сожаление» из-за антироссийских заявлений исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля, сообщает El País. При этом во внешнеполитическом ведомстве Испании сочли, что Москва «слишком остро отреагировала» на слова Борреля об угрозе со стороны России.
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха вызван в Министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, сообщает El País.
В беседе с послом МИД России выразил «недоумение и сожаление» из-за высказываний Борреля в интервью El Periódico.
В российском министерстве предупредили, что комментарии Борреля наносят ущерб отношениям двух стран. Кроме того, там указали на противоречие слов тем связям, которые поддерживают Россия и Испания, а также «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнёрских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».
El País напоминает, что на прошлой неделе в беседе с журналистами каталонского издания политик назвал Россию «старым врагом» и предупредил, что страна представляет угрозу для Испании.
«Возник новый мир, который невозможно было представить ещё пять лет назад. Трамп тогда не был президентом, не было брексита, кризиса с мигрантами, войны в Сирии, — заявил Боррель. — Очень многие вещи стали другими. Наш союзник поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит: «Вот я здесь» — и снова представляет угрозу. А Китай выступает в качестве нашего соперника».
В Министерстве иностранных дел Испании встречу, которую провёл директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов, подтвердили. При этом там выразили «негативное удивление» реакцией Москвы на слова Борреля.
Официальный представитель министерства заявил, что Москва «слишком остро отреагировала» на содержание интервью, «интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения», передаёт El País.
Выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году составят почти 40% от бюджета страны. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва прокомментировала RT исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ, поступившем в распоряжение RT.
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи судьям в России Леонид Калошин сообщил, что VAR будет использоваться в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2019/20.
Российский лидер Владимир Путин перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) кратко переговорил с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.
Россия призвала ООН и международные гуманитарные организации «занять принципиальную позицию» в оказании влияния на США для скорейшего вывода американского контингента с незаконно оккупированных территорий Сирии.
Россия и Сирия призывают США и ЕС отменить экономические санкции в отношении САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран, поступившем в распоряжение RT.
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.