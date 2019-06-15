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Daily Telegraph: ЕС рассказал о попытках российских ботов повлиять на выборы в Европарламент

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В преддверие выборов в Европарламент Европейская комиссия обнаружила тысячу случаев дезинформации связанных с Россией ботов и фальшивых аккаунтов, передаёт The Daily Telegraph. Тем не менее там отметили, что речь не идёт о масштабной хакерской атаке или утечке данных.
Daily Telegraph: ЕС рассказал о попытках российских ботов повлиять на выборы в Европарламент
Reuters

В ЕС выявили попытки связанных с Россией ботов и фальшивых аккаунтов повлиять на майские выборы в Европарламент, об этом со ссылкой на отчёт Европейской комиссии сообщает The Daily Telegraph.

«Имеется множество сообщений о дезинформации, исходящей как от ботов, так и от фальшивых аккаунтов, из целого ряда стран — членов: Польши, Испании, Латвии, Франции, Великобритании и других», — заявил европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

Согласно отчёту, с начала текущего года Еврокомиссия обнаружила одну тысячу случаев дезинформации, когда «ложная или вводящая в заблуждение информация» была либо размещена, либо распространена в социальных сетях с целью преднамеренного обмана. Все случаи приписываются «источникам в России».

При этом заведомо ложные данные были призваны посеять раздор и радикализировать дебаты в преддверие выборов. По данным Еврокомиссии, только в одном Facebook с этой целью было создано около 600 поддельных профилей.

Тем не менее Кинг отметил, что они не выявили масштабной хакерской атаки или утечки данных, добавив, что Еврокомиссия нашла «недостатки», которые необходимо устранить. В частности, еврокомиссар призвал социальные сети активнее противодействовать распространенийю дезинформации, а также раскрыть данные о количестве удалённых в преддверие выборов поддельных аккаунтов и ботов.

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Daily Telegraph Великобритания Европа
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