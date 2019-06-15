Daily Telegraph: ЕС рассказал о попытках российских ботов повлиять на выборы в Европарламент

15:55 СМИ: В Испании ограбили дом футболиста «Реала» Дом полузащитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса был ограблен.

15:51 Эксперт оценил решение КС Молдавии об отмене роспуска парламента Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Конституционного суда Молдавии об отмене решений, спровоцировавших кризис в стране.

15:38 «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» совершили обмен защитниками.

15:35 Си Цзиньпин предложил Турции укреплять сотрудничество Китайский лидер Си Цзиньпин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану усилить сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

15:23 Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира WTA в Хертогенбосе Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от американки Элисон Риске в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

15:18 ЧМ-2021 по санному спорту перенесён из Калгари в Уистлер Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о переносе места проведения чемпионата мира 2021 года.

15:13 Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

14:58 СМИ: Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании.

14:57 Додон сообщил о преодолении политического кризиса в Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отмена Конституционным судом своих прошлых решений от 7—9 июня позволила преодолеть политический кризис в республике. Об этом он написал в Facebook.

14:52 Афанасьева выиграла ЧР по спортивной ходьбе на 50 км с мировым рекордом Клавдия Афанасьева одержала победу на чемпионате России по спортивной ходьбе, превзойдя мировой рекорд на дистанции 50 км.

14:45 Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли Итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сына режиссёра.

14:41 Далич заявил, что Вида и Вукоевич не хотели никого обидеть своими восклицаниями на ЧМ-2018 Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказал мнение о скандале, возникшем из-за слов защитника Домагоя Виды и скаута команды Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года со сборной России.

14:29 Объявлено о создании Всемирного боксёрского фонда Ведущие мировые боксёрские организации объявили о создании Всемирного боксёрского фонда.

14:28 В Госдуме прокомментировали заявление Шрёдера о присоединении Крыма Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о законности вхождения Крымского полуострова в состав России.

14:24 КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране. Об этом сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

14:13 Баскетболист Мозгов не уверен, что успеет восстановиться после травмы к КМ-2019 Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал, как проходит его восстановление после травмы накануне Кубка мира по баскетболу 2019 года в Китае.

14:13 В ОАЭ не уверены в причастности конкретной страны к ЧП с танкерами В Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что доказательств, говорящих о причастности конкретной страны к нападению на танкеры около эмирата Фуджейра, недостаточно.

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14:00 Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

13:59 Финкельштейн назвал ожидаемым решение Емельяненко продолжить карьеру Президент российской организации M-1 Global и глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн прокомментировал подписание нового контракта между российским бойцом Фёдором Емельяненко и промоушеном Bellator.

13:52 Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили в технической программе финала Мировой серии Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в технической программе среди смешанных пар в финале Мировой серии по синхронному плаванию в Будапеште.

13:47 Алсу стала народной артисткой Башкирии Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении и присвоении званий артистам, выступившим на международном фестивале искусств «Сердце Евразии». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

13:37 Пушков прокомментировал заявление Шрёдера о Крыме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что присоединение Крыма к России было законным.

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13:30 Опубликованы кадры задержания трёх участников драки в Чемодановке Опубликовано видео задержания трёх участников драки в Чемодановке в Пензенской области, где в результате конфликта скончался один человек.

13:30 Премьер Молдавии выразила надежду на улучшение сотрудничества с Россией Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о готовности к диалогу по улучшению сотрудничества с Россией. Об этом она сообщила после заседания кабмина.

13:22 Двое граждан России пострадали в аварии в турецкой Анталье Двое граждан России пострадали в аварии с участием микроавтобуса в турецкой Анталье. Об этом сообщили в российском Генконсульстве.

13:19 Харитонов заявил, что готов выйти на бой с Фёдором Емельяненко Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал решение Фёдора Емельяненко продолжить карьеру и заявил, что готов выйти с ним на бой.

13:14 Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову Главы МИД России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва обсудят российско-китайскую инициативу по урегулированию на Корейском полуострове.

13:00 Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.

13:00 Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об отношении к Кастро и Че Геваре Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович ответил на вопрос, почему у него на аватаре в WhatsApp стоит фото с изображением экс-президента Югославии Иосипа Тито и бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро.

12:47 Набиуллина: доля национальных валют в торговле России с ЕС будет расти Торговля между Россией и Евросоюзом совершается в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия — ЕС в Сколкове.

12:44 Боец Минаков думал, что Емельяненко завершит карьеру после поражения от Бейдера Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал подписание нового контракта между Bellator и соотечественником Фёдором Емельяненко.

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12:31 «Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею в составе сборной России Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Свитов перешёл в ярославский хоккейный клуб «Локомотив».

12:26 Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс Экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции.

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12:11 Тренер «Крыльев Советов» Божович хочет получить российское гражданство Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович рассказал о своём желании получить гражданство России.

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11:54 СМИ: Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» хочет вернуть бывшего защитника команды Матса Хуммельса, который в настоящее время защищает цвета мюнхенской «Баварии».

11:51 Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера Результаты полного обследования организма продюсера Бари Алибасова являются положительными. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

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11:41 Комбаров опроверг слухи о своём уходе из «Спартака» в «Крылья Советов» Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров опроверг информацию о своём уходе в самарский футбольный клуб «Крылья Советов».

11:37 Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму Учредитель фонда «Вера» Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала в Facebook.

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11:25 СМИ: Американский боксёр Браун арестован за домашнее насилие Американец Маркус Браун, владеющий титулом временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), был арестован по подозрению в домашнем насилии.

11:19 Эмир Катара заявил о готовности увеличить инвестирование в России Катар готов увеличить взаимодействие с Россией в сфере инвестиций, заявил катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

11:11 Стали известны возможные следующие соперники Емельяненко Глава Bellator Скотт Кокер назвал имена возможных будущих соперников российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

11:04 Трамп сравнил свою супругу с Жаклин Кеннеди Американский лидер Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланью с Жаклин Кеннеди, женой 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.