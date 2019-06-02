Guardian: несмотря на новый рекорд, женщины остаются в Европарламенте меньшинством

По предварительным данным, женщины получили рекордное количество мест в Европейском парламенте, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование. Тем не менее, несмотря на этот успех, большинство в законодательном органе ЕС всё ещё остаётся за мужчинами, отмечает издание.

В Европейский парламент прошло рекордное число женщин. Но мужчины всё ещё имеют в законодательном органе ЕС подавляющее большинство — 60%, пишет The Guardian со ссылкой на анализ предварительных итогов голосования.

Согласно этому исследованию, пропорция женщин-депутатов слегка выросла по сравнению с показателями пятилетней давности — с 36 до 39%. Иными словами, они должны получить порядка 286 из 751 мест.

В среднем в национальных парламентах ЕС гендерный баланс составляет 30,2%. При этом 11 стран-участниц вынудили партии ввести половые квоты на выборах 2019 года. Пять лет назад на такой шаг пошли только восемь европейских государств, отмечает издание.

Тем не менее, согласно этим результатам, Европарламент всё ещё отстаёт от 16 парламентов в различных странах мира по уровню представленности женщин. Такой итог усилит призывы впервые назначить председателем Европейской комиссии или совета женщину. Среди возможных преемниц Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера называют главу МВФ Кристин Лагард и исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву, подчёркивает The Guardian.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на будущем ЕС. Мы просим страны-участницы, чтобы при выдвижении двух кандидатов на пост еврокомиссара они предлагали по меньшей мере одну женщину. Это позволит руководствоваться при выборе более широким разнообразием опыта, социальным происхождением и взглядами, а также принесёт выгоду все людям Европы», — говорит Гвендолин Лефевр, президент организации «Европейское женское лобби» (ELW), которая провела исследование.

Издание обращает внимание, что женщины наиболее представлены в парламентах Руанды (61,3%), Кубы (53,2%), Боливии(53,1%), Мексики(48,2%) и Швеции(47,3%). В среднем их количество в законодательных органах мира составляет 24%.