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Bloomberg: Восточную Европу оставили без ключевых постов в ЕС — за возмутительное поведение

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Среди согласованных на недавнем саммите ЕС кандидатур на ключевые посты в руководстве блока нет ни одного представителя Восточной Европы, отмечает Bloomberg. Профессор политологии Жарко Пуховски считает, что таким образом Брюссель наказывает бывшие коммунистические страны за возмутительное поведение.
Bloomberg: Восточную Европу оставили без ключевых постов в ЕС — за возмутительное поведение
Reuters
Лидеры Европейского союза могли попытаться сбалансировать политические, национальные и географические интересы членов ЕС при выборе его нового руководства, однако вышло так, что бывшие коммунистические страны, в том числе и те, что не входят в блок, оказались в невыгодном положении, пишет Bloomberg.

Хотя крупнейшие восточные члены Евросоюза помогли поставить крест на планах канцлера Германии Ангелы Меркель и протащить предложение президента Франции Эммануэля Макрона, однако кандидатуры, согласованные на три ключевых поста в ЕС, «создают риск возникновения конфликтов и разочарований у правительств от Польши до Косова», говорится в статье.  

В результате согласования кандидатур получилось так, что весь этот регион остался без представителя на высших должностях блока.

Более того, выдвижение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии и бельгийского премьера Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, по сути, передаёт власть в руки двум ярым критикам размывания демократических ценностей. Причём происходит это в то самое время, когда Польша, Венгрия и Чехия ожесточённо спорят с Брюсселем по поводу того, соблюдается ли в этих странах верховенство закона.

«Восточную Европу, не получившую ни одного ключевого поста, наказывают за её возмутительное поведение, — комментирует ситуацию Жарко Пуховски, профессор политологии Загребского университета. — В течение следующего срока Восточная Европа будет во второй лиге блока, в том числе и те восточные страны, которые вели себя хорошо».

Кроме того, в Польше на саммите государств Западных Балкан уже прозвучали плохие новости для стран Юго-Восточной Европы — Албании, Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также, как пишет Bloomberg, для Косова.

Все они стремятся войти в состав Евросоюза. Однако Эммануэль Макрон разбил их мечты о скором присоединении к блоку, заявив, что пока в ЕС не будут проведены «глубокие реформы», никакого дальнейшего расширения союза не будет.
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Bloomberg США Северная Америка
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