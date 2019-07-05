Bloomberg: Восточную Европу оставили без ключевых постов в ЕС — за возмутительное поведение

Среди согласованных на недавнем саммите ЕС кандидатур на ключевые посты в руководстве блока нет ни одного представителя Восточной Европы, отмечает Bloomberg. Профессор политологии Жарко Пуховски считает, что таким образом Брюссель наказывает бывшие коммунистические страны за возмутительное поведение.
Лидеры Европейского союза могли попытаться сбалансировать политические, национальные и географические интересы членов ЕС при выборе его нового руководства, однако вышло так, что бывшие коммунистические страны, в том числе и те, что не входят в блок, оказались в невыгодном положении, пишет Bloomberg.
Хотя крупнейшие восточные члены Евросоюза помогли поставить крест на планах канцлера Германии Ангелы Меркель и протащить предложение президента Франции Эммануэля Макрона, однако кандидатуры, согласованные на три ключевых поста в ЕС, «создают риск возникновения конфликтов и разочарований у правительств от Польши до Косова», говорится в статье.
В результате согласования кандидатур получилось так, что весь этот регион остался без представителя на высших должностях блока.
Более того, выдвижение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии и бельгийского премьера Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, по сути, передаёт власть в руки двум ярым критикам размывания демократических ценностей. Причём происходит это в то самое время, когда Польша, Венгрия и Чехия ожесточённо спорят с Брюсселем по поводу того, соблюдается ли в этих странах верховенство закона.
«Восточную Европу, не получившую ни одного ключевого поста, наказывают за её возмутительное поведение, — комментирует ситуацию Жарко Пуховски, профессор политологии Загребского университета. — В течение следующего срока Восточная Европа будет во второй лиге блока, в том числе и те восточные страны, которые вели себя хорошо».
Кроме того, в Польше на саммите государств Западных Балкан уже прозвучали плохие новости для стран Юго-Восточной Европы — Албании, Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также, как пишет Bloomberg, для Косова.
Все они стремятся войти в состав Евросоюза. Однако Эммануэль Макрон разбил их мечты о скором присоединении к блоку, заявив, что пока в ЕС не будут проведены «глубокие реформы», никакого дальнейшего расширения союза не будет.
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