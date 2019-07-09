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Express: в ответ на продление российского эмбарго Еврокомиссия напомнила об «альтернативных рынках»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После того как Россия продлила эмбарго в отношении широкого спектра продукции западных стран, Еврокомиссия напомнила, что считает санкции Москвы «необоснованными», пишет Daily Express. На сегодня в большинстве европейских регионов секторá, ранее пострадавшие от эмбарго, сумели найти себе альтернативные рынки сбыта и чувствуют себя довольно уверенно, заверила ЕК.
Express: в ответ на продление российского эмбарго Еврокомиссия напомнила об «альтернативных рынках»
Reuters

В 2014 году в ответ на западные санкции, введённые «за роль Москвы в украинском кризисе», Россия ввела эмбарго на импорт многих товаров из ЕС и ряда других стран, напоминает Daily Express. Под запрет попали мясные и молочные продукты, а также овощи и фрукты. В октябре 2017 года список запрещённых к ввозу продуктов был расширен, сроки действия эмбарго уже несколько раз продляли и теперь пролонгировали вновь.  

На это Евросоюз в своих официальных заявлениях отвечает, что считает российское эмбарго «необоснованным», поскольку оно по природе своей является ответной репрессивной мерой. По словам представителя Еврокомиссии, «несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, европейский агропродовольственный сектор остаётся стабильным».

Как заверила европейская сторона, в большинстве регионов секторá, которые столкнулись с российскими санкциями, сумели найти себе «альтернативные рынки — либо внутри ЕС, либо за его пределами». С момента введения эмбарго в апреле 2019 года объём европейского экспорта составил €141 млрд, и Еврокомиссия и дальше будет поддерживать фермеров стран ЕС.

В новом российском документе об эмбарго указано: «Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года…». Daily Express отмечает, что помимо Евросоюза среди стран, из которых запрещено импортировать в Россию некоторые продукты, также значатся США, Канада, Австралия, Норвегия, Исландия, Албания, Черногория, Лихтенштейн и Украина.

Издание подчёркивает, что в России вся незаконно ввезённая санкционная продукция уничтожается. По словам президента Владимира Путина, власти идут на такие меры, чтобы поддержать российских производителей. 

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Daily Express Великобритания Европа
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