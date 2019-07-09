Express: в ответ на продление российского эмбарго Еврокомиссия напомнила об «альтернативных рынках»

16:08 Путин встретится с президентом Боливии 11 июля Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с президентом Боливии Эво Моралесом 11 июля.

15:58 СМИ: Дзюба попал в сферу интересов «Марселя» Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

15:56 Володин прокомментировал ситуацию с отказом в аккредитации RT и Sputnik Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне политикой двойных стандартов.

15:54 В Госдуме оценили идею проверки NEWSONE из-за телемоста с Россией Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначить проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Россией.

15:47 Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2» Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».

15:45 Скаут «Сент-Луиса» рассказал, почему многие перспективные игроки остаются в КХЛ Скаут клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Алексей Старовойтов высказал мнение, почему заокеанские команды до сих пор боятся выбирать российских хоккеистов в первом-втором раундах драфта.

15:41 В Приморье начата проверка после госпитализации 67 детей из лагеря Следственные органы Приморья начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе края.

15:38 Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

15:36 Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех без исключения матчах в сезоне-2019/20.

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15:24 Медведчук заявил о «паузе без горизонта» в урегулировании в Донбассе Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что со вступлением в должность президента Владимира Зеленского решение конфликта в Донбассе затягивается на неопределённый срок.

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15:14 Женская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады-2019 Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в четвертьфинале волейбольного турнира летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.

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15:09 В Генпрокуратуре оценили снижение числа преступлений после смягчения статьи 282 УК В Генпрокуратуре России заявили, что количество преступлений по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды снизилось после её частичной декриминализации.

15:08 Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

14:54 Гройсман оценил ситуацию с недопуском вице-премьера на саммит с ЕС в Киеве Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшего украинского президента Петра Порошенко в желании создать скандал вокруг ситуации с недопуском вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина — ЕС.

14:53 РУСАДА дисквалифицировало российского хоккеиста на четыре года за допинг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского хоккеиста Александра Титова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

14:40 В Госдуме прокомментировали идею запрета вин из Грузии Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT идею запрета экспорта винной продукции из Грузии.

14:38 Яхтсмен Комиссаров завоевал олимпийскую лицензию в классе Laser Россиянин Сергей Комиссаров завоевал лицензию для выступления на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в классе одноместных гоночных яхт Laser.

14:38 Толстой назвал победой дипломатии поездку российской делегации в ПАСЕ Поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

14:25 Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.

14:20 Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

14:15 В компании «Красное & Белое» объяснили проверку в челябинском офисе Проверка в офисе алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске связана с контрагентом, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

14:15 РПЛ намерена и дальше проводить матчи за Кубок и Суперкубок России по футболу в регионах Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что матчи за Кубок и Суперкубок России по футболу и дальше будут проходить в регионах.

14:12 Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.

14:01 Президент Грузии обратилась к властям России Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

13:53 Президент «Урала» о внедрении VAR: мы вообще пока не знаем, как и что это будет Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал слова главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина о намерении начать использовать VAR с первого тура сезона-2019/20.

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13:51 В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2» Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

13:48 Новый саркофаг Чернобыльской АЭС будет введён в эксплуатацию 10 июля Украинское государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) фирмы NOVARKA, возведённый над разрушенным четвёртым энергоблоком.

13:46 Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит Англию Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о качестве организации и уровне стадионов на чемпионате.

13:41 В РУСАДА рассказали, сколько запросов на TUE поступило за первую половину 2019 года Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, сколько запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и/или методов (TUE) было получено за первые шесть месяцев 2019 года.

13:34 Глава РПЛ заявил, что вопрос о расширении лиги можно будет рассматривать после 2022 года Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о возможном увеличении количества участников чемпионата.

13:31 В Кремле назвали абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ярким проявлением абсурдности отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне.

13:30 Почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС Согласно данным социологического исследования, почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.

13:29 В Кремле прокомментировали идею запрета поставок вина и воды из Грузии Государственная дума проявила единодушие, выступив с предложением ввести санкции против Грузии, однако решение принимают правительство и глава государства, оно пока не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:27 В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 июля Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.

13:25 В Кремле сожалеют об отмене телемоста между Россией и Украиной В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:17 Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как проходит подготовка к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в сезоне-2019/20.

13:12 Экипаж Каргинова победил на третьем этапе «Шёлкового пути» Экипаж российский команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

13:10 Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии Госдума на пленарном заседании единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

13:07 В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США. Об этом заявили в правительстве ФРГ.

12:56 СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне Испанское частное охранное предприятие, ответственное за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, пишет El Pais.

12:53 Джикия назначен новым капитаном «Спартака» Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия назначен новым капитаном команды.

12:44 В «Рустави 2» рассказали о рейтинге после оскорбления ведущим Путина Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после того, как ведущий Георгий Габуния оскорбил в прямом эфире лидера России Владимира Путина.

12:39 Глава РПЛ с оптимизмом ждёт выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился ожиданиями от выступления российских команд в европейских клубных турнирах.

12:31 Трое россиян приглашены в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» объявил фамилии хоккеистов, приглашённых в лагерь развития.

12:31 Политолог прокомментировал информацию о риске дефолта в США Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.