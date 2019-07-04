Euronews: кандидат на пост главы Еврокомиссии надеется на поддержку евродепутатов

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17:52 Власти Пермского края прокомментировали слова Курентзиса о проверках в театре В министерстве культуры Пермского края прокомментировали слова Теодора Курентзиса о проверках в Пермском театре оперы и балета, сообщает URA.RU.

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17:41 Эксперт оценил ситуацию с переговорами по газу с Украиной Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с переговорами России и Украины по поставкам газа.

17:39 «Ювентус» объявил о возвращении Буффона Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с туринским футбольным клубом «Ювентус».

17:33 Иванов: фальсификация истории войны использовалась Западом для ослабления СССР Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны использовалась Западом для ослабления Советского Союза.

17:32 В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

17:29 Иванов допустил появление фейков перед годовщиной Второй мировой войны Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.

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17:11 Эксперт прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии.

17:07 Педагог погибшего моряка Абанкина назвал его патриотом Павел Пономаренко, преподаватель погибшего моряка-подводника Владимира Абанкина, в беседе с RT рассказал о личностных качествах своего подопечного.

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