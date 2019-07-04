Euronews: кандидат на пост главы Еврокомиссии надеется на поддержку евродепутатов

Кандидат на пост главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в Страсбург, чтобы заручиться максимальной поддержкой евродепутатов, которым предстоит утвердить её избрание на голосовании в Европарламенте через две недели. Выдвижение немки фон дер Ляйен в качестве преемницы Жан-Клода Юнкера для многих стало неожиданностью, отмечает Euronews.
В Страсбурге состоялась первая встреча Давида-Марии Сассоли, избранного председателем Европейского парламента, и Урсулы фон дер Ляйен, кандидата на пост главы Европейской комиссии. У Сассоли богатый политический опыт: шестидесятитрёхлетний уроженец Флоренции, профессиональный журналист, с 2009 года неоднократно избирался депутатом Европарламента, занимал должность вице-спикера, входил в различные комитеты.
В среду кандидатуру итальянского социал-демократа поддержали 345 депутатов — на 11 больше, чем было необходимо для победы. Обращаясь к законодателям, Сассоли говорил о важности проведения реформ в Европейском союзе.
ДАВИД-МАРИЯ САССОЛИ, председатель Европарламента: Вряд ли кто-то может быть удовлетворён нынешним положением дел в ЕС. Мы должны восстановить дух отцов-основателей Евросоюза, которые знали, как покончить с враждебностью, войной и положить конец национализму, дав нам проект, способный объединить мир, демократию и верховенство закона.
Сассоли практически сразу приступил к исполнению своих обязанностей. Что касается Урсулы фон дер Ляйен, её кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии ещё должен одобрить Европейский парламент. Голосование пройдёт через две недели.
В Страсбурге политик встретилась с депутатами от правоцентристской Европейской народной партии, пообещав тесно сотрудничать с ними в случае своего избрания.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, кандидат на пост главы Еврокомиссии:Я решила сразу отправиться сюда, в Страсбург, в Европарламент, чтобы немедленно начать переговоры с законодателями. Потому что именно здесь, в Европейском парламенте, бьётся сердце европейской демократии.
Выдвижение фон дер Ляйен в качестве возможной преемницы Жан-Клода Юнкера для многих стало неожиданностью. Выбор пал на неё после того, как на саммите в Брюсселе против считавшегося наиболее вероятным кандидатом на этот пост Франса Тиммерманса выступили представители большинства стран Восточной и Центральной Европы.
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