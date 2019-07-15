Welt: немецкие либералы потребовали отправлять спасённых беженцев обратно в Африку

Это позор для Европы, жалуются гуманитарные организации. Ежедневно им приходится спасать беженцев в Средиземном море. В свою очередь, немецкие либералы элементарно потребовали отправлять спасённых мигрантов не в Европу, а обратно в Африку, чтобы таким образом решить вопрос с их распределением, передаёт телеканал Welt.

Италия добивается нового порядка спасения на море. Сегодня глава итальянского МИД представит соответствующий план. В свою очередь, немецкий капитан Карола Ракете потребовала доставить всех беженцев из Ливии в Европу. По словам 31-летней немки, там люди находятся в ужасных условиях, и поэтому их необходимо спасти. Кроме того, стало известно, что торговые суда стали всё чаще обходить морские пути, на которых они могут встретить потерпевших кораблекрушение беженцев.

Это позор для Европы, жалуются гуманитарные организации. Ежедневно им приходится спасать беженцев в Средиземном море. Вопрос с их распределением до сих пор не решён.

Председатель Свободной демократической партии Германии Линднер намерен изменить ситуацию, урегулировав спасательные операции на море на государственном уровне. Беженцев необходимо отправлять не в Европу, а обратно в Африку, требуют либералы.

ШТЕФАН ТОМАЕ, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге: Лучше всего создать в Северной Африке зоны безопасности под контролем Европейского союза или УВКБ. Например, в Тунисе, где этих людей можно было бы разместить и обеспечить всем необходимым и где они могли бы подать прошение о предоставлении убежища.

Для морских спасателей Life Line это не вариант. Они отреагировали незамедлительно и записали видеообращение.

АКСЕЛЬ ШТАЙЕР, представитель Life Line: Господину Линднеру стоит сначала разобраться в вопросе, перед тем как делать публичные заявления. Его требования отправлять людей обратно в Ливию и Тунис, где им, как было доказано, грозит преследование, элементарно не соответствуют нашим гражданско-правовым стандартам.

Кроме спасателей-добровольцев постоянно беженцев на борт принимают и торговые суда. В 2015 году они подобрали в Средиземном море 50 тысяч беженцев. В 2016 году таковых уже было 60 тысяч. Согласно морскому праву, капитаны обязаны это делать, даже несмотря на нехватку места.

Тем временем всё больше грузовых судов откланяются от курса, чтобы избежать контакта. Как утверждают в немецкой спасательной организации Seemannsmission, они обходят морские пути, которые используют беженцы, чтобы добраться до Италии, Испании и Греции — в частности, чтобы не попасть под обвинения в оказании буксировочной помощи со стороны итальянских властей.

Для немецких левых это большая проблема.

ШТЕФАН ЛИБИХ, представитель Левой партии Германии по внешнеполитическим вопросам: Боюсь, мы уже привыкли к тому, что Средиземное море превращается в братскую могилу. По этой причине капитаны отводят глаза и плывут в другом направлении. Так проблему не решить.

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, Германия всегда готова принять определённое количество спасённых беженцев. В союзе готовых помочь, отметил глава немецкого МИД, рады всем странам — членам ЕС.

Дата выхода в эфир 15 июля 2019 года.