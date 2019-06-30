SRF: пособничество нелегальной миграции — немке грозит срок за прорыв «итальянской блокады»

Несмотря на жёсткий запрет итальянского правительства, Карола Ракете на своём судне с 40 беженцами на борту прорвала блокаду и бросила якорь в порту Лампедузы, сообщает SRF. В результате в Италии её поместили под домашний арест, и теперь ей грозит тюремный срок за оказание сопротивления береговой охране и пособничество нелегальной миграции, отмечает швейцарский телеканал.
На своём корабле Карола Ракете доставила на берег 40 беженцев. После более двух недель в открытом море немецкий капитан прорвала блокаду и причалила в порту Лампедузы. Её корабль Sea Watch 3 конфисковали, саму же Ракете задержали.
Когда рано утром 31-летняя капитан спустилась на берег, её уже поджидала полиция. Карола Ракете теперь находится под домашним арестом. Её обвиняют в пособничестве нелегальной миграции и в оказании сопротивления береговой охране, которая хотела помешать ей встать на якорь в порту.
Накануне поздним вечером она записала видеообращение.
КАРОЛА РАКЕТЕ, капитан Sea Watch 3:Мы по-прежнему ждём, что ситуация разрешится. К сожалению, ничего не происходит. Поэтому я решила самостоятельно пришвартоваться в порту, который в настоящий момент свободен.
Как написал у себя на странице в Facebook министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, в течение 48 часов прокуратура должна решить оставлять ли немку под арестом.
МАТТЕО САЛЬВИНИ, министр внутренних дел Италии:Если её оставят под арестом, на что я надеюсь, то её тогда будут судить и приговорят к тюремному сроку. В противном случае мы посадим её на первый же рейс до Берлина и вышлем из страны.
В среду Ракете, несмотря на жёсткий запрет итальянского правительства, взяла курс на порт Лампедузы. Прямо у берега её, однако, перехватили.
Тем временем пять европейских стран, предположительно, уже изъявили желание принять мигрантов: Германия, Франция, Люксембург, Финляндия и Португалия. 40 человек зарегистрировали и отправили в лагерь для беженцев.
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