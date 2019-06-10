Guardian: Рим объявил войну центурионам, пьяницам и фонтанным купальщикам

Власти итальянской столицы решили ввести ряд законов для борьбы с бескультурным поведением туристов и местных жителей. Среди прочего новые правила запрещают наряжаться в «современных центурионов», устраивать попойки и есть рядом с памятниками. Особенно «суровые штрафы» грозят любителям покупаться в городских фонтанах, пишет The Guardian.

Власти Рима приняли большее число законов, чтобы покончить с давним источником недовольства — бескультурным поведением гостей и жителей итальянской столицы. Эти меры среди прочего включают полный запрет «современных центурионов» — людей, которые надевают тунику с кожаным нагрудником, размахивают пластиковым мечом и зарабатывают деньги, позируя для фотографий, пишет The Guardian.

Новые правила запрещают стаскивать чемоданы на колёсиках и коляски по историческим лестницам, ходить с оголённым торсом и устраивать попойки. Городские власти намерены бороться с «надоедливыми пьяницами» или людьми, которые поют в общественном транспорте, а также теми, кто обхватывает ртом насадки питьевых фонтанчиков. Кроме того, под запретом оказывается незаконная уличная торговля и старый римский обычай развешивать бельё для сушки между соседними домами, поясняет издание.

Пока неясно, будет ли патрулирующая исторические места туристическая полиция задерживать людей за подобные проступки или ограничится выговором. Но власти итальянской столицы обещают наказывать «суровыми штрафами» за купание в городских фонтанах — довольно распространённое летнее явление, подчёркивает The Guardian.

До разговора с журналистом британского издания испанский турист Реми Санз не знал, что появление в костюме гладиатора у знаменитого римского фонтана Треви может грозить ему неприятностями. Хотя этот молодой человек не входит в число «современных центурионов», его можно легко принять за одного из них.

«Мы одеваемся так шутки ради, — заявил он. — По-видимому, до тех пор, пока я не нарушаю общественный порядок, всё будет хорошо. Плохо было бы напиться и разгуливать в таком виде. Я могу понять, почему вводятся такие правила, и я рад, что теперь о них знаю».

Но, по словам издания, Санз оказался не одинок. Вокруг фонтана Треви собралось множество людей, которые неосознанно нарушали новые правила, особенно запрет на «неаккуратный» приём пищи рядом с монументами.

«Неужели теперь это противозаконно?» — удивился житель Центральной Италии Джузеппе, жадно поедая пиццу рядом с находящейся у фонтана церковью. «Я не знал, но, по-моему, это хорошая идея. Похожий закон существует в Венеции. Нельзя есть рядом с памятниками и мусорить», — добавил он.

Тем не менее туристка из Венгрии Клара Янкович, сидевшая на ступенях церкви, предположила, что запрет на еду не должен быть огульным: «Я могу понять, если речь идёт о пицце и сэндвичах, но мороженое есть можно, ведь так? Посмотрите вокруг, его все едят».