Frankfurter Allgemeine: ЕС пригрозил Италии дисциплинарным наказанием за огромный долг

ЕС пригрозил Италии запустить в отношении неё дисциплинарное производство, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это решение связано с экономическими проблемами в стране, в частности, большим госдолгом Рима, превышающим 130% от ВВП. Дело может закончиться крупным денежным штрафом, и это будет беспрецедентный для Евросоюза случай, отмечает издание.

Речь вновь идёт о деньгах, а конкретнее, об их нехватке. ЕС пригрозил Италии завести в отношении неё дисциплинарное производство из-за растущей горы долгов. По мнению Еврокомиссии ввиду роста государственного долга такие действия обоснованы. В прошлом году задолженность страны превысила 130% от ВВП. Этот показатель значительно превышает верхний предел в 60%, заявил Валдис Домбровскис, заместитель президента Европейской комиссии Юнкера.

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС, заместитель президента Европейской комиссии: И всё же мы знаем, что Италия сможет исправить ситуацию, и экономика начнёт расти. Другие страны — члены ЕС успешно подали ей пример. Для этого нужно принимать новые реформы и не тратить больше, чем позволяют налоговые поступления в бюджет.

Итальянское правительство обещало снизить задолженность, но ей это не удалось. К тому же замедлился рост экономики. Соотношения долга и ВВП будет и дальше ухудшаться. Недавние решения уже нанесли урон.

С лета 2018 года в Риме правит коалиция, состоящая из крайне правой «Лиги» и лево-популистского Движения пяти звёзд. На улицах столицы новость из Брюсселя вызвала беспокойство.

ЖЕНЩИНА: Я однозначно беспокоюсь. Без ЕС Италия плохо кончит.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я обеспокоена не только из-за дисциплинарного производства. Этого стоило ожидать. Я начала беспокоиться уже давно.

МУЖЧИНА: Беспокоиться стоит. У меня даже работы нет. Бывшие политики были ушлыми, а нынешние тоже ничего для нас не делают. Всё становится только хуже.

Еврокомиссия может наказывать правительства, которые подвергают угрозе стабильность еврозоны с её 19 членами. Но официально производство пока ещё не запущено. Для этого страны — члены ЕС должны за него проголосовать. Потом решение вновь будет принимать Еврокомиссия. В заключение может быть назначен крупный денежный штраф, но до такого дело ещё ни разу не доходило.

Дата выхода в эфир 05 июня 2019 года.