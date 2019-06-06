Frankfurter Allgemeine: ЕС пригрозил Италии дисциплинарным наказанием за огромный долг

ЕС пригрозил Италии запустить в отношении неё дисциплинарное производство, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это решение связано с экономическими проблемами в стране, в частности, большим госдолгом Рима, превышающим 130% от ВВП. Дело может закончиться крупным денежным штрафом, и это будет беспрецедентный для Евросоюза случай, отмечает издание.
Речь вновь идёт о деньгах, а конкретнее, об их нехватке. ЕС пригрозил Италии завести в отношении неё дисциплинарное производство из-за растущей горы долгов. По мнению Еврокомиссии ввиду роста государственного долга такие действия обоснованы. В прошлом году задолженность страны превысила 130% от ВВП. Этот показатель значительно превышает верхний предел в 60%, заявил Валдис Домбровскис, заместитель президента Европейской комиссии Юнкера.
ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС, заместитель президента Европейской комиссии:И всё же мы знаем, что Италия сможет исправить ситуацию, и экономика начнёт расти. Другие страны — члены ЕС успешно подали ей пример. Для этого нужно принимать новые реформы и не тратить больше, чем позволяют налоговые поступления в бюджет.
Итальянское правительство обещало снизить задолженность, но ей это не удалось. К тому же замедлился рост экономики. Соотношения долга и ВВП будет и дальше ухудшаться. Недавние решения уже нанесли урон.
С лета 2018 года в Риме правит коалиция, состоящая из крайне правой «Лиги» и лево-популистского Движения пяти звёзд. На улицах столицы новость из Брюсселя вызвала беспокойство.
ЖЕНЩИНА:Я однозначно беспокоюсь. Без ЕС Италия плохо кончит.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА:Я обеспокоена не только из-за дисциплинарного производства. Этого стоило ожидать. Я начала беспокоиться уже давно.
МУЖЧИНА: Беспокоиться стоит. У меня даже работы нет. Бывшие политики были ушлыми, а нынешние тоже ничего для нас не делают. Всё становится только хуже.
Еврокомиссия может наказывать правительства, которые подвергают угрозе стабильность еврозоны с её 19 членами. Но официально производство пока ещё не запущено. Для этого страны — члены ЕС должны за него проголосовать. Потом решение вновь будет принимать Еврокомиссия. В заключение может быть назначен крупный денежный штраф, но до такого дело ещё ни разу не доходило.
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