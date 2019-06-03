Le Figaro: в ответ на угрозы Брюсселя Рим готовится выпустить «параллельную» валюту

Итальянский парламент одобрил проект разработки валюты, которая сможет использоваться в стране наравне с евро, пишет Le Figaro. Речь идёт о выпуске краткосрочных государственных облигаций, которыми правительство намерено расплачиваться с поставщиками и кредиторами. Как поясняет издание, эта «валюта» может быть использована для уплаты налогов и покупки товаров и услуг у государства.

«Рим готов перейти в контратаку по отношению к Европейскому союзу», — пишет Le Figaro. Итальянский парламент одобрил законопроект, позволяющий всерьёз задуматься о выпуске валюты, «параллельной» евро. Речь идёт о выпуске краткосрочных государственных облигаций, которые правительство намерено использовать для расчётов с поставщиками и кредиторами. По информации агентства Reuters, правительство способно напечатать облигации эквивалентом в несколько миллионов евро, использовать которые можно будет для уплаты налогов, а также приобретения услуг и товаров у государства.

Как отмечает издание, эта идея заставляет вспомнить об экс-министре финансов Греции Янисе Варуфакисе, который также планировал ввести «параллельную» платёжную систему в стране. Сторонники данного плана уверены, что с его помощью Италия сможет в конечном итоге решить «нерешаемую» проблему долга, которая нависает над экономикой страны вот уже много лет.

Как напоминает газета, голосование в парламенте пришлось на момент, когда Италия столкнулась с угрозой серьёзного штрафа со стороны Брюсселя. В минувшую среду Европейская комиссия направила Риму письмо с просьбой предоставить разъяснения касательно недостаточного прогресса в вопросе сокращения государственных расходов. Таким образом, итальянскому правительству может быть выставлен штраф в размере 0,2% ВВП страны, или €3,5 млрд.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, однако, в четверг с иронией отозвался о «письмеце из Брюсселя», заверив, что не станет править страной, «поставленной на колени». Как отмечает издание, влияние угроз из Брюсселя на итальянское правительство не стоит переоценивать, учитывая «оглушительную» победу партии Сальвини на прошедших выборах в Европарламент, однако итальянскому Минфину всё же пришлось в четверг делать займы на пять и десять лет по повышенным ставкам и таким образом платить за политическую нестабильность и риск попадания под дисциплинарные меры со стороны ЕС.