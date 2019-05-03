BFM TV: Франция и Италия пробуют примириться в память о Да Винчи

В этот четверг президенты Франции и Италии встретились на берегу Луары, чтобы почтить память Леонардо Да Винчи в день 500-летия его смерти, сообщает BFM. Как отмечает издание, эта встреча прошла на фоне непрекращающейся напряжённости в отношениях двух стран и стала попыткой примирить Париж и Рим и напомнить странам об общем историческом наследии.

Как напоминает BFM TV, Францию и Италию объединяет общая история. Со времён Сердневековья французские короли, начиная от Карла VIII заканчивая Франциском I пытались установить свою власть над Неаполем и Миланом, однако «вместо короны привезли из своих экспедиций только сифилис, который в Париже получил название неаполитанской болезни, а в Неаполе — французской», подчёркивает сайт французского телеканала. Двумя веками позже стать правителем Италии мечтал и Наполеон.

В мире искусства французские художники, как Жоашен Дю Белле или Никола Пуссен спешили представить свои творения Риму, в то время как знаменитые итальянцы, от Казановы до Модильяни, напротив, стремились во Францию. Эта близость даже была увековечена в афоризме Жана Кокто, заметившего, что «итальянцы — это французы в хорошем настроении».

К несчастью, сегодня, когда президенты Франции и Италии встретились на берегу Луары, чтобы почтить память Леонардо Да Винчи, скончавшегося 500 лет назад во Франции, «плохое настроение» воцарилось с обеих сторон Альп.

В этой связи в день встречи Эммануэля Макрона и Серджио Маттареллы в газетах Le Parisien и La Repubblica было опубликовано открытое письмо представителей общественности, выразивших сожаление насчёт о политико-дипломатической напряжённости в отношения Рима и Парижа и напомнивших об общем историческом наследии двух наций. В тексте под названием «Франталия», опубликованном по инициативе адвоката Энрико Кастальди, утвержается, что «у Франталии нет границ, кроме границ общего наследия, состоящего из истории, искусства, литературы, гастрономии, архитектуры, памяти и многих других вещей». Осуждая рост «недоразумений, надменности, гордыни, непонимания, если не искажения фактов, нападок, провокаций и излишне острых реакций», авторы письма всё же верят в будущее отношений двух стран, напоминая о сотрудничестве Франции и Италии в многочисленных областях. Письмо подписали множество персоналий, известных как на «восьмиугольнике», так и на «сапоге».

Однако, как отмечает издание, чтобы «разогнать тучи», сгустившиеся над отношениями двух стран, потребуется нечто большее, чем письмо. По словам автора, отсутствие инициативы по налаживанию отношений объясняется не настроениями народов, а «взаимным недоверием двух правительств». В первую очередь, кабинет либерала Эммануэля Макрона и итальянское правительство, в котором лидирующее положение занимает праворадикал Маттео Сальвини, расходятся во взглядах на европейские структуры и миграционный вопрос. Однако если до недавнего времени причиной накала обстановки чаще всего становились вопросы, связанные с приёмом беженцев, в последнее время во взаимной озлобленности появился и прямой политический аспект. После встречи итальянского министра труда Луиджи Ди Майо с представителями движения «жёлтых жилетов» во Франции дело дошло до отзыва французского посла из Рима — чего не случалось со времён объявления правительством Муссолини войны Франции.

В этот четверг, 500-летие со дня смерти Леонардо Да Винчи стало поводом продемонстрировать примирение. Программой мероприятия предусмотрено посещение президентами могилы живописца в часовне Амбуазского замка, обед в имении Кло-Люсе, где проживал Леонардо в последние годы жизни, а также визит в замок Шамбор, в строительстве которого также участвовал Да Винчи.

Таким образом, Леонардо должен выступить в роли «сводника», чтобы примирить представителей французских и итальянских властей, однако его фигура и сама является предметом споров, замечает BFM TV. В прошлом году между странами разгорелся очередной скандал, когда министр культуры Италии объявила об отказе одолжить Лувру полотна художника для выставки, намеченной на октябрь 2019 года, вопреки соглашению, заключённому правительствами двух стран в 2017 году. Новое правительство Италии почувствовало себя «ущемленным» подобным обменом, а Маттео Сальвини даже пошутил, что Рим работает над возвращением Джоконды.

Однако сегодня эта многомесячная полемика, похоже, пришла к завершению. Как стало известно в среду, Италия всё же согласилась одолжить Лувру полотна в обмен на согласие Франции временно предоставить ей шедевры Рафаэля. «Здравое решение, которое, возможно, знаменует собой возвращение хорошего настроения», — замечает сайт французского телеканала.