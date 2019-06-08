SRF: «Ловись, пакетик, большой и маленький» — в Италии очисткой моря занялись рыбаки

В итальянском городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто запустили экспериментальный проект по утилизации пластикового мусора, плавающего в море, сообщает SRF. Вместо того чтобы выбрасывать банки и пакеты обратно в воду, теперь рыбаки привозят их на берег вместе с уловом. Потом добровольцы подключаются к сортировке и уборке отходов, рассказывает швейцарский канал.

Очевидно, что в мире много проблем. Мы в нашей передаче 10vor10 постоянно и целенаправленно пытаемся рассказать и о попытках решить проблемы. Это мы сделаем и сейчас. Речь пойдёт о пластиковом мусоре. По имеющимся подсчётам, в районе 5—13 миллионов тонн этого мусора попадает в море — разумеется, за год. Это огромное количество и бремя для будущих поколений. Ведь для разложения пластику требуются сотни лет. В итальянском городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто, находящемся на берегу Адриатического моря, ищут новые способы его утилизации и для этого запустили пилотный проект.

Ночная смена в Средиземном море. Рыбаки Клаудио Уриани — слева — и его коллега сортируют улов. В нём много мусора. Но теперь они не выбрасывают его обратно в море, как раньше, а привозят на сушу. Теперь в Италии так делать не запрещено.

КЛАУИДО УРИАНИ, рыбак: Раньше на суше не было никого, кто у нас забирал бы пластик. Теперь же появился этот проект по утилизации. Кому-то в голову пришла прекрасная идея. Мы надеемся, так всё дальше и продолжится.

Наряду с Клаудио и его коллегой в проекте Fishing for Plastic («Ловля пластика». — ИноТВ) участвуют ещё около 40 рыбаков. С его начала каждую неделю они вытаскивают из моря одну тонну мусора. В основном это пластик. Каждый день пахучий улов сортируют добровольцы.

ЭЛЕОНОРА ДЕ САБАТА, координатор проекта Fishing for Plastic: Мы все видели фотографии умерших кашалотов. В их желудках было много пластика. Такое людей пробуждает и показывает то, о чём эксперты говорят уже годами: количество пластика в море достигло катастрофического масштаба.

Морской мусор. Изначально его выбросили на суше, но там он не остался.

МАУРО КОЛАРОССИ, начальник порта Сан-Бенедетто-дель-Тронто: Мусор в море выбрасывают люди. Он попадает туда через озёра и реки. Важно, чтобы люди это знали. Они должны понять, что то, что они выбрасывают в воду, рано или поздно попадёт в море. В этом и задача этой инициативы.

В связи с этим добровольцы проекта по утилизации хотят подать пример и помочь освободить море вокруг Сан-Бенедетто-дель-Тронто от пластикового мусора.

Дата выхода в эфир 06 июня 2019 года.