Euronews: Восток объявил Западу «мусорную войну»

Между Востоком и Западом развернулась настоящая «мусорная война» из-за пластиковых отходов, которые постоянно прибывают из стран Европы и Америки в Азию, причём часто это происходит нелегально. Такие страны Юго-Восточной Азии, как Малайзия, Филиппины и Китай, устали принимать мусор с Запада и решили отправлять его обратно, передаёт Euronews.

Между Востоком и Западом развернулась настоящая война. Всё дело в мусоре: страны Юго-Восточной Азии, на протяжении долгого времени вынужденно принимающие пластиковые отходы через Тихий океан с Запада, устали и решили отправить тонны мусора обратно.



Президент Филиппин Родриго Дутерте первым решился объявить «мусорную войну». Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, как он выразился, «нелегально приплывающих» оттуда к берегам Филиппин на протяжении шести лет. Первым решительным действием на прошлой неделе стал отзыв посла, когда Оттава сорвала выставленный на середину мая крайний срок по забору мусора.



САЛЬВАДОР ПАНЕЛО, пресс-секретарь президента Филиппин: Этим шагом мы хотели показать, что настроены решительно, и требуем от них забрать свой мусор обратно!



Перерабатываемый пластик может быть экспортирован легально. Но иногда его мошенническим способом смешивают с низкосортным мусором. В процессе сжигания таких отходов выделяются токсичные пары, вызывающие респираторные заболевания и проблемы с загрязнением воды.



С 1988-го по 2016 год Китай принял 168 тонн пластикового мусора из таких стран, как США, Япония и Великобритания. Но в прошлом году Пекин запретил «мусорный импорт». И западным странам пришлось искать другие пути.



Одним из них стала Малайзия. В «мусорном бизнесе» задействованы десятки перерабатывающих заводов, многие из них не имеют лицензии. В конечном итоге власти заявили, что их страна «используется как свалка», и приняли решение отправить обратно три тысячи тонн мусора.



ЙО ВИ ИНЬ, министр энергетики и окружающей среды Малайзии: Жители Великобритании верят, что отправляют нам мусор на переработку, но на деле наша страна используется как свалка. Ситуация очень серьёзная. И мы нашли не одну, а сразу несколько компаний в разных странах, которые занимаются этим.



«Мусорная война» между Филиппинами и Канадой привлекла внимание экологов. Часть активистов призывает к ратификации Базельской конвенции ООН, контролирующей транспортировку пластиковых отходов. Для других же проблема кроется, в первую очередь, в безответственности тех стран, откуда этот мусор приходит.



Дата выхода в эфир 30 мая 2019 года.