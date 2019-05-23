Globe and Mail: Канада вернёт тонны мусора из Филиппин

Оттава наняла частную компанию для возврата гниющего мусора обратно в Канаду, после того как Филиппины пригрозили развязать «мусорную войну», пишет The Globe and Mail. Канадская сторона полностью оплатит транспортировку и утилизацию десятков контейнеров со смешанным мусором, которые были нелегально доставлены в Манилу пять лет назад и стали камнем преткновения в отношениях двух стран.

В среду министр по охране окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна заявила, что правительство наняло транспортную компанию Bolloré Logistics Canada, которая вернёт смешанные отходы обратно в Канаду, сообщает The Globe and Mail. В ближайшие дни компания подготовит контейнеры для перевозки, и к концу июня мусор вывезут с Филиппин. За подготовку, транспортировку, погрузку и утилизацию отходов Оттава заплатит более $1,1 млн.

«Канада ценит свои близкие и продолжительные отношения с Филиппинами и тесно сотрудничает с филиппинскими властями, чтобы найти решение, удовлетворяющее обе стороны», — добавила Маккенна. Как пишет издание, её заявление появилось через несколько часов после того, как официальный представитель президента Дутерте в ходе пресс-конференции сообщил, что правительство Филиппин приказало на свои средства найти частную судоходную компанию для транспортировки отходов на территорию Канады. Однако, отмечает канадская газета, остаётся неясно, почему Филиппины собираются заняться перевозкой, если Канада уже известила Манилу о том, что возьмёт решение проблемы на себя. МИД Филиппин не отвечает на просьбы прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как напоминает издание, на прошлой неделе конфликт обострился с подачи Филиппин, которые отозвали своих дипломатов, после того как Оттава не вывезла мусор до 15 мая — крайнего срока, определённого Дутерте. Более пяти лет назад в Манилу доставили 103 канадских контейнера с неправильной маркировкой, согласно которой в них должен был находиться перерабатываемый пластик, когда на самом деле там содержится смешанный мусор, включая бытовые отходы и использованные подгузники для взрослых. С тех пор власти Филиппин требуют, чтобы Канада забрала контейнеры обратно, а президент Родриго Дутерте заявил, что готов «объявить войну» из-за мусора. В стране остаётся ещё 69 контейнеров, в то время как 34 из них были ликвидированы.

Министр Канады по охране окружающей среды заявила, что правительство собирается призвать к ответственности компанию Whitby, экспортёра пластика, которая на настоящий момент прекратила свою деятельность. Со своей стороны министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заверила в среду, что для решения этого вопроса её ведомство поддерживает постоянный контакт с Теодоро Локсиным — младшим, главой МИД Филиппин.

The Globe and Mail сообщает, что Тихоокеанский центр по вопросам правового урегулирования защиты окружающей среды (зарегистрированная некоммерческая организация) недавно опубликовал свою юридическую оценку действиям Канады. По мнению центра, своим отказом забрать мусор Оттава нарушила Базельскую конвенцию, которая регулирует правила международной продажи и утилизации опасного груза. Как пишет издание со ссылкой на наблюдения одного из представителей организации, защитники окружающей среды были озадачены тем, что правительству Канады потребовалось так много времени для ответа, тогда как экологическая повестка была в первых строках кампании на прошедших выборах.

В заключение канадская газета отмечает, что ранее в этом месяце Канада и ещё 186 стран согласились принять поправку к Базельской конвенции, цель которой — уменьшить количество пластика в океанах и заставить развитые страны утилизировать свой собственный мусор, вместо того чтобы заниматься его экспортом.