Times: филиппинский президент угрожает Канаде «мусорной войной»

Филиппины отозвали своих дипломатических представителей из Канады и требуют от правительства страны забрать незаконно ввезённый на острова мусор, сообщает The Times. В противном случае президент Родриго Дутерте, чью твёрдую позицию поддерживают защитники окружающей среды, обещает объявить Канаде войну.

Филиппины отозвали своих дипломатов и пригрозили «объявить войну» Канаде, которая не забрала нелегально доставленный в Манилу мусор, пишет The Times. Около 103 контейнеров были отправлены с 2013-го по 2015 год частными компаниями. Несмотря на маркировку о перерабатываемых отходах, две трети представляют собой обычный бытовой мусор. Суд Филиппин постановил, что Канада должна забрать его обратно, однако она проигнорировала это требование.

Как рассказывает издание, Канада пропустила крайний срок отгрузки нескольких десятков контейнеров, после чего Теодоро Локсин — младший, министр иностранных дел, сообщил у себя в Twitter о том, что Филиппины отозвали своих дипломатических представителей и продолжат сохранять неполное дипломатическое присутствие в Канаде до тех пор, пока мусор не будет вывезен с их территории. Кроме того, он опроверг слова государственных служащих и заверил, что угрозы президента Дутерте решить проблему военным путём не являются преувеличением.

Заявление Дутерте накалило и без того напряжённую ситуацию на востоке, сложившуюся после отказа Китая принимать отходы из других стран. Столкнувшись с протестами общественности против загрязнения окружающей среды и увеличением объёмов его собственного бытового мусора, Пекин в прошлом году прекратил приём отработанного пластика, бумаги и текстиля, а впоследствии планирует ввести полный запрет на иностранные отходы. Принятые меры уже помогли вдвое сократить «мусорный импорт», однако это привёло к проблемам в перерабатывающем бизнесе.

Как отмечает The Times, Манила и Оттава находятся более чем в 13 тыс. км друг от друга, а у Филиппин есть только небольшой прибрежный флот и несколько истребителей, поэтому, несмотря на громкие заявления, вооружённого конфликта между двумя странами, скорее всего, не произойдёт. Однако экспрессивные высказывания президента отражают возмущение общественности Филиппин. «Я объявлю им (Канаде. — ИноТВ) войну, — цитирует издание заявление президента. — Им лучше вывезти эту штуку (мусор. — ИноТВ), или я сам отправлюсь в плавание в Канаду и вывалю там их мусор». Экологи и активисты приветствовали жёсткую позицию правительства, но раскритиковали решение не подписывать поправку к Базельской конвенции, которая на международном уровне предусматривает запрет на экспорт опасных отходов в развивающиеся страны.