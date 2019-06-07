Independent: он повсюду — учёные посчитали, сколько микропластика вдыхает и съедает человек

Учёные опубликовали результаты нового исследования, в результате которого оказалось, что в год человек потребляет до 120 тыс. частиц микропластика с едой и воздухом, пишет The Independent. Причём авторы доклада предупреждают, что это число может быть заниженным из-за недостаточных данных.

Человек обычно в год потребляет от 74 тыс. до 121 тыс. частиц микропластика с едой и воздухом, пишет The Independent, ссылаясь на недавнее исследование британских учёных. Причём те, кто пьёт только бутилированную воду, могут потреблять дополнительные 90 тыс. частиц в год.

Как это воздействует на здоровье человека, пока неясно, но некоторые частицы настолько мелкие, что легко попадают внутрь клеток и могут вызвать иммунную реакцию или интоксикацию.

Впервые пластик стали производить в массовых количествах в 1940-х, и с тех пор его утилизация представляет собой большую проблему. А микропластик образуется, когда обычный пластик начинает разлагаться или рвётся.

Исследователи обратились к предыдущим работам и изучили наличие микропластика в рыбах, моллюсках, в сахаре, соли, алкоголе, в воде из-под крана и бутилированной воде, а также в воздухе. Затем они сопоставили эти данные с рекомендованной диетой для американцев. Впрочем, многие виды еды из этой диеты не проходили исследование на микропластик, так что, получается, учёные изучили лишь около 15% рациона человека.

Учёные признают, что получившиеся оценки могут варьироваться и дальше, однако в целом, по их мнению, наличие микропластика скорее недооценено, чем переоценено. Они отмечают, что микропластик так и будут находить в большинстве, если не во всех источниках пищи человека.

Коллеги учёных как похвалили, так и раскритиковали их исследование. Так, например, профессор экологии в Университете Восточной Англии отметил, что авторы учитывали среднее содержание микропластика в еде и воздухе и что шокирующие большие цифры — это результаты за год. А если их перевести в дневные значения, то выходит, что взрослый мужчина получает 142 частицы микропластика с питанием и вдыхает ещё 170. К тому же нет никаких доказательств, что всё это серьёзно сказывается на здоровье людей.

Ещё один учёный отметил, что для исследования любых частиц важен их размер, а в докладе на этом не сделали упора. «Без этой информации трудно интерпретировать данные результаты, помимо того факта, что все мы потребляем микропластик», — приводит её слова The Independent.