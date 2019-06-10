N-TV: план Италии по выходу из ЕС почти идеален — только нелегален

Политики победившей в Италии на выборах в Европарламент «Лиги» открыто рассуждают о возможности выхода страны из ЕС. У министра внутренних дел Сальвини даже нашёлся для этого почти идеальный план, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В этом плане есть только один изъян: предполагаемые средства оказались незаконными. Если Италия всё же захочет покинуть Европу, ей придётся уплатить все свои внешние долги — или объявить себя банкротом.

Итальянское правительство относительно открыто рассуждает о выходе страны из ЕС, хотя Италия не может себе этого позволить, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

План был почти идеальным, признаёт автор статьи Удо Гюмпель: сначала захватить Италию, потом перевернуть вверх дном Европу. Исход борьбы в Риме решился быстро — на европейских выборах в стране победила националистическая партия «Лига» министра внутренних дел Маттео Сальвини.

На самом деле, большая кампания Сальвини против ЕС прошла не так хорошо, и в Европарламенте его соратники получили меньше мандатов, чем надеялись. Но какое ему дело до цифр, когда вся Италия у него в руках? Во время предвыборной борьбы Сальвини обещал две вещи, напоминает автор статьи. «Мы не позволим Европе нас донимать» и «Я пойду в Европу и поменяю там правила». Однако ещё в прошлый срок созыва в Европарламенте Сальвини там почти не видели. В Страсбурге итальянский министр даже получил прозвище fannulone — бездельник. Он не появляется в парламенте и не принимает участия во встречах европейских министров иностранных дел. Каким образом он намерен поменять правила в Европе, если его никогда нет на месте, остаётся загадкой, подчёркивает N-TV.

Итальянцы, в большинстве своём, ничего об этом не знают. Неловкие появления Сальвини в Страсбурге и Брюсселе публикуются разве что на Youtube или в паре пока ещё остающихся в стране критических телепередач.

Как поясняет немецкий телеканал, идеальный план заключался вовсе не в том, чтобы пойти «в Европу» и договориться там о стабильной ситуации, при которой Европа больше не будет «донимать» Италию. Истинный план в том, чтобы в два этапа «вскрыть» Евросоюз, утверждает немецкий журналист.

Итальянская экономика — словно «Титаник», налетевший на айсберг, пишет N-TV. План по бюджету на 2019 год предусматривал рост ВВП от 1,5 до 1,8% и новую задолженность не более 2,04%. Однако эти цифры — чушь, утверждает издание. В экономике наблюдается стагнация при росте 0,1% ВВП и повышении задолженности на 3% ВВП. Хуже всего, что совокупный долг в конце года составит 133,5%, а в конце 2020 года — 135,5%.

Как подчёркивает автор статьи, такие высокопоставленные представители Италии, как председатели комитетов по экономическим вопросам в обеих палатах парламента страны, никогда не оставляли своих планов о выходе из ЕС, даже если они утверждали, что «Ital-exit» не рассматривается среди возможных вариантов развития событий.

По версии немецкого телеканала, для «Лиги» Европа виновата, в сущности, во всём — и в прибытии мигрантов, и в экономическом застое, потому что Европа не разрешает Италии обзавестись новыми огромными долгами. А теперь Брюссель вдобавок лоббирует юридический процесс в отношении Италии.

Между тем, на первой неделе июня в дело вмешалась экономическая реальность: каждый день от промышленности приходят печальные вести: крупные компании, среди которых крупнейшие заводы по производству стали в Италии и мебельная фирма, когда-то превосходившая Ikea, закрываются, сотнями увольняя рабочих. Рабочие места во многих компаниях Италии переходят по наследству от родителей к детям, и до сих пор это гарантировало итальянцам рабочие места. Теперь заместитель министра экономики из партии «Лига» Дарио Галли заявляет: «Мы должны защищать интересы Италии перед интересами других стран». Как будто это Европа виновата в продолжающемся 25 лет застое в Италии, а за счёт постоянного обесценивания собственной валюты можно оставаться конкурентоспособными, отмечает немецкий журналист. Сегодня «Лига» оспаривает принцип бездефицитного бюджета, который сама же сделала конституционным принципом в Италии, но вспоминать об этом никто не хочет.

Большой план «Лиги» состоял в том, чтобы тихо и незаметно, в два этапа покинуть ЕС, уверяет N-TV. Сначала нужно ввести в стране параллельную валюту — минибонды, то есть государственные займы по 2, 5, 10, 20, 50 и 100 евро, которые должны были стать в Италии законным платёжным средством. После этого предполагалось устроить крупный конфликт с ЕЦБ.

Однако председатель ЕЦБ Марио Драги 6 июня разрушил этот план. Он объяснил, что такие минибонды либо нелегальны, если существуют в виде параллельной валюты, либо просто представляют собой новые государственные займы, то есть новые долги.

Тем временем, айсберг долгового кризиса продолжает приближаться к Италии, отмечает издание. Осенью правительство в Риме должно согласовать бюджет, и ему придётся жёстко экономить. Но Италия не хочет принимать условия Еврокомиссии, поэтому конфликт неизбежен. Между тем, глава ЕЦБ объявил незаконным инструмент минибондов, то есть выдаваемых самим себе лицензий на печатание денег.

Сопротивление против этого курса «экономического безумия» в северных районах, где особенно сильна «Лига», поднимается очень медленно, отмечает немецкий телеканал. Молодые предприниматели призывают правительство прекратить игры с евро, потому что они только отпугивают инвесторов и увеличивают отток капитала из страны. Правда, председатель экономического комитета нижней палаты итальянского парламента Клаудио Борги считает, что у него ещё есть один козырь в рукаве: если Италия выйдет из ЕС, Германия со своими требованиями к стране останется ни с чем. Похоже, что в Италии забыли о правиле, сформулированном председателем ЕЦБ — тот, кто выходит из зоны евро, должен уплатить все долги. Необходимых €500 млрд только чтобы уплатить долг Германии у Италии нет. Поэтому остаётся только один выход — банкротство, а для Рима это путь к погибели, заключает немецкий телеканал N-TV.