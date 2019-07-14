N-TV: экс-кандидат в главы Еврокомиссии обвинил либералов в ослаблении Европарламента

По мнению бывшего основного кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, либералы и социал-демократы ослабили Европарламент, сообщает немецкий телеканал N-TV. Это произошло из-за того, что они не признали лидерские амбиции сильнейшей партии в Европе, которую он представляет, полагает политик, всё ещё разочарованный тем, что ему пришлось уступить место Урсуле фон дер Ляйен.

Манфред Вебер всё ещё крайне разочарован тем, что его кандидатура на пост главы Еврокомиссии и преемника Юнкера больше не рассматривается, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В смене расклада он винит социал-демократов и либералов в Европарламенте, которые, по версии политика, повредили не ему одному.

Манфред Вебер из фракции Европейской народной партии (ЕНП) считает, что в непрозрачном, по его мнению, процессе распределения высокопоставленных европейских должностей виноваты не только социал-демократы, но и либералы.

«Тот факт, что социал-демократы и либералы в Европарламенте не признали претензий на лидерство со стороны сильнейшей партии, то есть, ЕНП, ослабил парламент», — заявил Вебер в беседе с журналистами. По его словам, это должно быть чем-то самим собой разумеющимся в демократической среде, однако этого не произошло. «Я не мог это преодолеть», — констатировал он.

Как напоминает немецкий телеканал, Вебер был одним из основных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии, однако после европейских выборов не получил поддержки большинства ни среди депутатов Европарламента, ни среди глав государств в Совете ЕС. В результате ему пришлось отказаться от борьбы в пользу Урсулы фон дер Ляйен. «Я всё ещё глубоко разочарован, — признался политик. — Что особенно больно, так это личная дискредитация, с которой я столкнулся».

В своей статье, опубликованной в немецких СМИ, Вебер призвал к тому, чтобы ближайшие пять лет стали периодом «демократизации и парламентаризации Европы». В частности, необходимо чётко оформить официально принцип выдвижения основных кандидатов на европейском уровне. Будущие комиссии должны уйти от формирования в кулуарах, даже если это соответствует действующим правовым нормам, подчеркнул Манфред Вебер.

Помимо этого, одной из основных задач Еврокомиссии он считает формирование экономической политики. По мнению Вебера, поддерживать экономическое развитие Европы особенно важно, потому что она «фундаментально меняет мировую экономику». Действия Китая и торговая политика США в значительной степени затронут интересы Баварии. «Тут нам нужен единый континент», — подчеркнул Вебер. Именно в автомобильной промышленности он предвидит существенные изменения, сообщает немецкий телеканал N-TV.