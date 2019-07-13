Немецкий политолог: никто не защитит интересы ЕС, если он сам этого не сделает

В то время как США, Китай и Россия решительно отстаивают на мировой арене свои интересы в различных сферах, европейцы продолжают раздумывать, как им реагировать на происходящие изменения, пишет профессор Кёльнского университета Томас Егер в статье для Focus Online. ЕС слишком разобщён и не справляется своими силами. Между тем, никто не защитит интересы Европы, если этого не сделает она сама, предостерегает политолог.

Как будет выглядеть миропорядок через пару лет? Станет ли конфликт между США и Китаем определяющим для отношений между всеми странами, как когда-то гонка вооружений между Америкой и Советским Союзом? Придут ли две мировые державы к непримиримому противостоянию, или другим силам, таким, как Индия, Россия и Евросоюз, удастся сформировать многополярный мир и оказывать существенное влияние на международный порядок?

По мнению профессора международной политики Кёльнского университета Томаса Егера, на эти вопросы сегодня нельзя ответить с уверенностью. Между тем, в своей статье, опубликованной немецким журналом Focus Online, он отмечает, что исход нынешнего развития событий во многом будет определяться благосостоянием и безопасностью Германии. Именно поэтому сейчас ведутся такие ожесточённые дискуссии по поводу того, каким образом отдельные государства могут наилучшим образом защитить свои интересы в условиях будущего миропорядка, поясняет эксперт.

С точки зрения Томаса Егера, в мире сейчас господствуют три основных принципа — «Америка прежде всего», «Китай прежде всего» и «Россия прежде всего». Первый из них стремится во что бы то ни стало утвердить Дональд Трамп, пытаясь обеспечить США военное и экономическое преимущество над влиятельными конкурентами на мировой арене. Чем сильнее США, тем меньше они должны обращать внимание на других — таково кредо Трампа, уверен автор статьи.

Аналогичной позиции, по его убеждению, придерживается и лидер Китая Си Цзиньпин. Его цель состоит в том, чтобы сократить отставание от США в военной сфере и превзойти их в экономическом и технологическом отношении. Китай также не хочет учитывать интересы других и, в особенности, США и предпочитает, чтобы остальные государства считались с его собственными интересами.

Точно так же ситуация выглядит и для российского президента Владимира Путина, считает профессор Кёльнского университета. В распоряжении главы Кремля нет такой экономической мощи, как у Китая и США, поэтому он опирается в первую очередь на российскую армию, поясняет Егер. В данном случае принцип «Россия прежде всего» означает, что интересы России не должны быть ущемлены в современных международных кризисах. По соседству с Россией не должно распространяться влияние других государств. Кроме того, другие страны не должны быть равнодушны к российским интересам, Москва должна иметь возможность участвовать во всевозможных переговорах и быть услышанной, перечисляет немецкий политолог.

Между тем, принцип «Европа прежде всего» пока так и не утвердился, с сожалением отмечает Томас Егер. Европейцы всё ещё раздумывают, как им лучше реагировать на формирование нового миропорядка. Как подчёркивает автор статьи, немецкое правительство не торопится принять на себя возрастающую ответственность Германии как ведущей европейской державы. Политика Германии нуждается в стратегическом направлении, ориентированном на безопасность и стабильность нового международного порядка.

Если Европа не хочет быть зажатой и раздавленной между Востоком и Западом, она должна позаботиться о том, чтобы её интересы были услышаны и соблюдались. Однако этого для европейцев не сделает никакое другое государство и никакая международная организация, подчёркивает немецкий профессор. В то же время, Евросоюз разобщён и не справляется своими силами. Чтобы как-то изменить ситуацию, необходимо не плыть по течению современных дискуссий, а ставить основополагающие вопросы в международной политике, определяющей формирование нового миропорядка, призывает профессор Кёльнского университета со страниц Focus Online.