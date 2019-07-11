Euronews: Сальвини заверяет, что не получал из Москвы ни рубля

16:26 Прокуратура начала проверку из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

16:26 Халеп обыграла Свитолину и стала первой финалисткой Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

16:18 Мутко заявил, что удовлетворён решением CAS по своей апелляции Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер России Виталий Мутко отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по своей апелляции на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и участие в них в любом качестве.

16:17 В МИД назвали отказ Лондона аккредитовать RT пропагандистской атакой Москва расценивает отказ Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ как пропагандистскую атаку на российские СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16:16 Кличко заявил о планах Зеленского забрать часть полномочий у мэра Киева Мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен разделить полномочия избранного мэра Киева и главы Киевской городской администрации.

16:12 В ЦБ назвали размер внешнего долга России Центробанк России рассказал о размере внешнего долга страны.

16:10 Менеджер Лебедева признался, что давно рекомендовал боксёру завершить карьеру Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Андрей Рябинский прокомментировал решение своего клиента завершить профессиональную спортивную карьеру.

16:10 Моралес пригласил Путина посетить Боливию Боливийский президент Эво Моралес пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Боливию.

16:06 Лётные испытания ракеты «Союз-2.1В» завершены Пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками в интересах Минобороны России стал пятым и последним в рамках лётно-конструкторских испытаний ракеты.

15:59 Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

15:57 Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады Мужская сборная России по волейболу обыграла Японию в матче 1/4 финала Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.

15:57 Посольство России оценило реакцию Литвы на салют в честь освобождения Вильнюса и Каунаса Посольство России прокомментировало реакцию властей Литвы на намеченные салюты в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистов.

15:52 СМИ: «Реал» отказался от трансфера Неймара из ПСЖ Испанский футбольный клуб «Реал» отказался от приобретения бразильского нападающего французского ПСЖ — Неймара.

15:52 В Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации администрации Порошенко Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT предложение украинского президента Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

15:46 СК возбудил дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.

15:40 Пожар в двух зданиях рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован Пожар, перекинувшийся с территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах на административное здание и склад рядом, удалось локализировать.

15:39 Габулов подтвердил, что подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов подтвердил, что покинет свой пост и перейдёт на работу во владикавказский футбольный клуб «Алания».

15:39 Латвия выступила против салюта в России в честь освобождения Риги Латвийский МИД выразил протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября в годовщину освобождения Риги от фашистов.

15:38 В Госдуме поддержали позицию премьера Эстонии по памятникам эсэсовцам Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT позицию премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который выступил против планов представителей Консервативной народной партии по восстановлению памятника легионерам 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС» в посёлке Лихула.

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15:21 Премьер Эстонии выступил против восстановления памятника эсэсовцам Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил против планов представителей Консервативной народной партии (EKRE) по восстановлению памятника легионерам 20-й эстонской дивизии ваффен-СС в посёлке Лихула.

15:18 СМИ: ЦСКА отказался от идеи приобретения Джанаева Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от идеи приобретения российского голкипера Сослана Джанаева.

15:18 В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.

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15:03 Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей.

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14:52 При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек и 13 пострадали При пожаре на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек, ещё 13 пострадали, сообщили в МЧС России.

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14:31 Российский боксёр Лебедев объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

14:26 Премьер Финляндии заявил о стремлении вести диалог с Россией Премьер-министр Финляндии Антти Ринне в беседе с изданием Handelsblatt заявил о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.

14:25 Путин: отношения России и Боливии развиваются успешно Президент России Владимир Путин на встрече с боливийским коллегой Эво Моралесом в Москве заявил, что отношения двух стран в последние годы развиваются успешно.

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14:10 В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на ТЭЦ в Мытищах В МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать.

14:06 У жены футболиста «Интера» Найнгголана обнаружен рак Жена полузащитника миланского «Интера» Раджи Найнгголана Клаудия сообщила, что у неё обнаружен рак.

14:04 Пограничники заявили об отсутствии очередей на границе России и Грузии В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии заявили, что отмена авиасообщения с Грузией с 8 июля не привела к очередям на пункте пропуска на российско-грузинской границе.