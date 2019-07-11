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Euronews: Сальвини заверяет, что не получал из Москвы ни рубля
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини категорически отверг обвинения в том, что его партию якобы спонсировал Кремль, и заверил, что никогда не получал из Москвы ни денег, «ни литра водки». Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что однопартийцы Сальвини искали себе «союзников» в России, передаёт Euronews.

«Ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки», — вице-премьер Италии Маттео Сальвини категорически отрицает обвинения в финансировании своей партии со стороны Москвы.

Ранее портал BuzzFeed опубликовал отрывки аудиозаписи. По утверждению авторов, в октябре прошлого года в Москве во время визита Сальвини в гостинице «Метрополь» встречались трое русских и трое итальянцев, один из которых — однопартиец Сальвини, глава ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлука Савоини.

ГОЛОС МУЖЧИНЫ: У нас есть союзники. Мы очень хотим начать с великого альянса с этими партиями, которые выступают за Россию. Но не «за Россию ради России», а ради своих собственных стран. Потому что хорошие отношения с Россией пойдут на пользу нашим государствам. Итак, это мой единственный первоначальный подход к оценке политической ситуации.

Итальянские журналисты затронули эту тему ещё в феврале. Тогда еженедельник L'Espresso говорил о финансировании «Лиги» с помощью нефтяных контрактов и даже назвал конкретные компании со стороны Италии и России. Их представители выступили тогда с опровержениями.

Дата выхода в эфир 11 июля 2019 года.

 

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