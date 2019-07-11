Business Insider: ЕС проявляет опасное бессилие перед лицом США, Китая и России

На фоне решительных действий США, России и Китая Европа демонстрирует «опасное бессилие», отмечает автор немецкого издания Business Insider Джош Груневелд. По его мнению, ЕС выступает в качестве мягкой силы, но в современном мире этого недостаточно. Чтобы Трамп, Путин и Си воспринимали его всерьёз, Евросоюз должен стать более активным и сплочённым — и не только на бумаге.

Того, что может предложить Евросоюз во внешней политике, недостаточно в свете «агрессивно действующих глав государств» и их нападок на прежний миропорядок, считает автор немецкого издания Business Insider Джош Груневелд, обвиняющий Европу в «опасном бессилии».

Он поясняет, что Дональд Трамп за два года уничтожил совместные достижения ЕС и США в борьбе за сохранение климата, постоянно подогревает конфликты внутри НАТО и провоцирует войну с Ираном. Владимир Путин, по его словам, вторгся сначала в Грузию, потом на Украину, а также способствовал развитию войны в Сирии. Помимо этого, Россия вмешивается своими кибератаками и пропагандой в демократические выборы в ЕС и США. В свою очередь, Си Цзиньпин говорит о свободной торговле, но занимается протекционизмом и планирует крупнейший проект развития инфраструктуры в мире вплоть до центра Европы, в то же время притязая на преимущество в Тихоокеанском регионе и проводя там военные учения.

На этом фоне ЕС делает слишком мало, утверждает автор статьи. По его мнению, ЕС — это «продукт мультилатерализма», то есть времени, когда международные связи и конфликты обсуждались на платформах ООН, ВТО, НАТО и самого ЕС. Однако эти времена прошли — вероятно, надолго, отмечается в статье. Такие страны, как США, Китай и Россия, а также, хоть и в меньшей степени, ближневосточные Турция, Иран и Саудовская Аравия, действуют самостоятельно.

Мирные проекты ЕС, между тем, претерпевают трудности. Евросоюзу не удалось помешать выходу США из ядерного соглашения с Ираном. В конфликте с Северной Кореей ЕС официально не участвует. За войнами в Сирии и Йемене Европа наблюдает издалека, а отдельные её страны поставляют участникам оружие. В торговой войне между Китаем и США ЕС выступает в роли третьей стороны, «нервно» ведущей переговоры с обеими странами. Даже в особенно актуальном для Европы миграционном вопросе ЕС не смог найти общую стратегию и единый политический курс.

«Европейский союз — это «мягкая сила» в жёстком мире, — пишет Business Insider. — Однако он не должен ею оставаться». ЕС должен стать чем-то большим, настаивает автор.

«Это верно, что ЕС выступает, прежде всего, как «мягкая сила» и делает ставку во внешней политике на такие средства, как политика развития, гуманитарная помощь, торговля, дипломатия, а также культура и просвещение», — подтверждает директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи. Однако советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в то же время считает, что в будущем будут необходимы «другие, более жёсткие средства». При этом она предостерегает: «Одного этого будет недостаточно. Если мы обратимся к вызовам нашего времени — изменению климата, безопасности данных, дезинформации, торговым войнам и терроризму, — военные инструменты, вероятно, будут необходимы, но их будет недостаточно».

Это означает, что ЕС нужно, наконец, договориться и согласовать общую оборонную политику — но хорошо, что этот вопрос не становится ядром европейской внешней политики, поясняет автор.

По версии Точчи, в этом нет необходимости, потому что такие главы государств, как Путин, Си и Трамп, будут воспринимать ЕС всерьёз, только если он будет выглядеть в их глазах крепкой единой силой: «Трампу мешает оборонная политика ЕС, Путину — санкции ЕС, а Си — инвестиционные проверки ЕС. Но они не могут с этим ничего поделать, кроме как воспринимать эти вещи всерьёз».

Точчи возлагает большие надежды на номинированных на пост главы Еврокомиссии министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен и возглавляющего МИД Испании Жозепа Борреля. По её мнению, оба кандидата обладают достаточным опытом в вопросах внешней политики и политики безопасности, чтобы укрепить позиции ЕС на международном уровне.

Однако одного этого будет мало, если ЕС захочет потягаться с США, Китаем и Россией. «Вызов состоит не только в том, чтобы представлять единую позицию на бумаге, но и в том, чтобы действовать сообща», — подчёркивает Натали Точчи.