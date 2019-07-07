New York Times: европейская система быстрого реагирования на российскую пропаганду оказалась потёмкинской деревней

Чтобы противостоять возможному вмешательству России в выборы, в Евросоюзе была разработана Система быстрого оповещения, которая должна была сигнализировать о российской пропаганде. Однако, как пишет The New York Times, широко разрекламированная система оказалась настоящей потёмкинской деревней, которая не может эффективно реагировать на российскую угрозу.

Ещё до выборов в Европарламент, которые прошли в мае 2019 года, в Брюсселе ходила шутка о Системе быстрого оповещения Rapid Alert System: она не быстрая, нет никаких оповещений и нет никакой системы. Как пишет The New York Times, данные попытки Европы противостоять российскому вмешательству могут послужить уроком для США, где, как ожидают чиновники разведывательных агентств, Россия попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Евросоюз оказался агрессивнее Вашингтона в своих попытках найти новые способы борьбы с дезинформацией, однако эти попытки оказались не только чрезвычайно сложными, но и политически окрашенными. И новая Система быстрого оповещения, которая была широко разрекламирована, стала очередным примером.

Европейские аналитики весной этого года обнаружили в Twitter подозрительные аккаунты, распространявшие ложную информацию о политическом скандале в Австрии. За несколько дней до выборов в Европарламент эти твиты демонстрировали очевидные признаки политического вмешательства России. Чиновники приготовились объявить об этом предупреждении системы оповещения, однако они так этого и не сделали, поскольку они долго спорили о том, достаточно ли все серьёзно, чтобы бить тревогу.

«Теперь даже те чиновники, которые глубоко верили в эффективность этой системы, говорят, что заявления Евросоюза о том, что ему удалось сдержать атаки России, являются серьёзным преувеличением. Они предупреждают, что в отсутствие изменений эта система предупреждения очень быстро прекратит своё существование», — пишет автор статьи.

Бывший ведущий аналитик Евросоюза по дезинформации Якуб Каленски считает, что внутренняя политика и сопротивление со стороны некоторых европейских лидеров сделали систему настолько медлительной, что она не может эффективно реагировать на российскую угрозу. А исполнительный директор чешской организации «Европейские ценности» вообще назвал данную систему «потёмкинской деревней».

Как заключает издание, в частных беседах европейские чиновники признают, что у них нет доказательств того, что именно их усилия позволили сдержать российскую пропаганду, однако они говорят, что разоблачение дезинформации, несомненно, приносит пользу демократии. А в докладе чешского правительства говорится, что существует риск того, что Система быстрого оповещения вовсе прекратит свою работу. Его составители призвали выработать стандарты касательно того, какой информацией необходимо делиться, и чёткий план того, как нужно анализировать эти материалы.

«Если мы хотим не просто тратить средства на сохранение платформы, где можно публиковать приглашения и где неправительственные организации время от времени смогут делиться результатами своих исследований, нам необходимо пересмотреть нашу стратегию», — считают авторы доклада.