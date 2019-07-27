Business Insider: нового главу Еврокомиссии ждут «монументальные испытания»

Урсуле фон дер Ляйен, которая осенью сменит на посту председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, предстоит столкнуться с серьёзными вызовами, пишет Business Insider. По словам издания, экс-министр обороны Германии должна будет объединить и обезопасить Европу, добиться «чистого развода» Брюсселя с Лондоном, а также решить миграционный, климатический и экономический кризис.

31 октября экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен должна будет сменить Жана-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии. Впервые в истории организации эту должность займёт женщина, пишет Business Insider.

По словам издания, фон дер Ляйен предстоит принимать решения, которые отразятся на жизни более 500 млн граждан ЕС и будущем самого блока. Наибольшее внимание заслуживают шесть «величайших вызовов», с которыми столкнётся новая руководительница Еврокомиссии.

1. Демократизация и сплочённость

На утверждение кандидатуры фон дер Ляйен понадобился 51 день. Этот процесс сопровождался переговорами за закрытыми дверями между главами государств, что воспринималось многими гражданами ЕС недостаточно демократичным.

Реформа этого процесса может слегка повысить доверие к институтам ЕС. Кроме того, изменений требует полномочия Европарламента, который остаётся единственным парламентом в западном мире, который не может сам предлагать законопроекты. И фон дер Ляйен уже дала понять в своей речи, что она готова пойти на необходимые уступки.

В то же время могут возникнуть противоречия Еврокомиссии с некоторыми членами ЕС. В частности с Польшей и Венгрией, власти которых «демонстративно нарушают демократические стандарты», полагает издание.

«Чтобы сохранить единство ЕС и, в то же время, отстаивать его принципы, фон дер Ляйен придётся балансировать», — рассуждает Business Insider.

2. Брексит

Фон дер Ляйен возглавит Еврокомиссию в тот же самый день, когда Соединённое Королевство должно будет выйти из ЕС. Поэтому первым делом ей придётся добиваться, чтобы «развод» Лондона с Брюсселем оказался настолько чистым, насколько это возможно.

По мнению издания, решить эту задачу будет непросто. Особенно с учётом, что новым премьер-министром Британии стал Борис Джонсон, который намерен вывести страну из европейского блока «во что бы то ни стало».

Брексит будет иметь не только серьёзные последствия для Соединённого Королевства, но и окажет «феноменальный негативный эффект» на экономику ЕС в целом. Даже если произойдёт чудо, и выход увенчается успехом, европейскую организацию ждёт серьёзное переустройство.

Среди прочего речь идёт о политике безопасности. Ведь Британия обладает «мощной глобальной армией» и ядерным оружием. И хотя страна остаётся членом НАТО, её правительство наверняка будет скорее ориентироваться на Вашингтон, чем Брюссель, полагает издание.

3. Внешняя политика и безопасность

Если Европа хочет, чтобы её считали глобальной единицей, то ей необходимо вести себя соответствующе . Только так она сможет противостоять или соперничать с Россией, Китаем и США, утверждает Business Insider.

Но участники европейского блока зачастую руководствуются личными интересами. К примеру, Германию строит газопровод из России, несмотря на протест прибалтийских республик, Польши и Франции.

По мнению издания, Москва и Пекин особенно активно пытаются эксплуатировать различие между странами ЕС. Они «вбивают клинья» между членами организации, особенно в Юго-Восточной Европе.

«Если фон дер Ляйен удастся убедить ЕС принять по-настоящему общую внешнюю политику и политику безопасности, то будет достигнуто гораздо большее. Это особенно относится к военному сотрудничеству», — подчёркивается в статье.

В совокупности Вооружённые силы стран ЕС насчитывают 1,6 млн человек, что почти сопоставимо с числом военнослужащих в США и больше, чем у Индии (1,3 млн) и России (1 млн). Но это «впечатляющее число» не отражает реальное соотношение сил. Если Европа собирается участвовать в международных операциях и «сдерживать Россию», ей необходимо лучше организовать свои ресурсы, рассуждает издание.

Некоторые политики считают, что создание единой армии сделает Европу более влиятельной. Фон дер Ляйен поддерживает эту идею, и «если ей удастся добиться прогресса в этом направлении, то её усилия войдут в историю», убеждает Business Insider.

4. Миграция

Как и в прошлые годы, ближневосточные мигранты продолжают пытаться попасть в Европу. Поскольку больше не существует никаких правительственных миссий, спасение людей, попавших в беду в Средиземном море, стало в основном частной инициативой.

Италия недавно отказала в убежище рекордному числу соискателей. Вдобавок требуется всё больше ресурсов от европейских правительств, чтобы перенаправлять или переселять беженцев. Пока не существует автоматической процедуры для решения этого вопроса, и спор по этой теме продолжает раскалывать ЕС.

Многие страны Восточной Европы вообще не хотят принимать мигрантов. В то же время страны Северной и Западной Европы считают, что необходимо принимать нуждающихся в убежище людей.

В своей речи фон дер Ляйен заявляла, что долг Европы — спасать жизни людей. И многие на континенте согласны с её позицией, считает издание.

5. Климат

Фон дер Ляйен также установила новый стандарт в области защиты климата. По её словам, она хочет, чтобы Европа стала «первым климатически нейтральным континентом в мире».

Многие члены ЕС взяли на себя обязательство стать климатически нейтральными к 2050 году. Основное сопротивление этой инициативе оказывают восточноевропейские государства.

Между тем фон дер Ляйен хочет добиться большего в этом направлении и обещает создать «зелёную сделку» для Европы в течение первых 100 дней своего срока полномочий. С помощью переговоров и нескольких уступок по другим вопросам она может склонить Восточную Европу на свою сторону, уверяет Business Insider.

6. Вопросы экономики и соцобеспечения

В ЕС продолжают существовать «огромные» экономические различия. Пока некоторые регионы процветают, другим приходится иметь дело с серьёзными проблемами. Безработица среди молодёжи на юге Европы остаётся высокой, а восточные члены блока всё ещё сталкиваются с высоким уровнем оттока населения.

Хронические и высокие национальные долги Италии и Греции также вызывают беспокойство. Будущие кризисы, включая брексит, могут усугубить проблемы такого рода, полагает издание.

Ещё одной «скрытой опасностью» для европейской экономики является торговый конфликт. Сопротивление Дональду Трамп и его тарифам может стать одним из величайших испытаний для фон дер Ляйен.

Кроме того, Европа не может позволить себе отставание в передовых технологиях — от искусственного интеллекта до беспилотных автомобилей. Но ведение дел с американскими высокотехнологичными компаниями всё ещё остаётся трудной задачей для Брюсселя.

Перед Европой стоят «монументальные задачи».И результаты последних выборов показывают, насколько сложно будет объединить различные страны континента, заключает Business Insider.