Die Welt: фон дер Ляйен взвалила на преемницу груз ответственности за плачевное состояние бундесвера
Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Министерства обороны Германии, возложив тем самым ответственность за решение «серьёзнейших проблем» на свою преемницу Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Что же касается боеготовности немецкой армии, то в настоящий момент бундесвер и вовсе находится «в плачевном состоянии», пишет Die Welt.
В частности, до сих пор не решён вопрос с заменой проблемной автоматической винтовки G36. В последние годы поиски «преемницы» сопровождала целая серия «неудач и провалов», отмечает автор статьи Торстен Юнгхольт.
По-прежнему никто не знает, как Крамп-Карренбауэр собирается исправлять и «одну из главных ошибок в планировании Министерства обороны Германии». Речь идёт о боевых машинах пехоты «Пума», поясняет журналист немецкой газеты.
Как следует из конфиденциальных документов Министерства обороны ФРГ, продолжает Юнгхольт, бундесвер получает «неготовые к эксплуатации системы», которые нельзя использовать в учениях и боевых операциях.
Кроме того, подчёркивает автор статьи, для всех важных оборонных проектов в бюджете федеративной республики элементарно не хватает средств, в результате чего под вопросом оказалась модернизация ВВС, ВМФ и ПВО Германии.
«В целом же организационные процессы в Министерстве и подведомственных учреждениях, согласно их собственному анализу, «дисфункциональны» и требуют реорганизации», — пишет журналист Die Welt.
По словам Юнгхольта, предстоит решить Крамп-Карренбауэр и проблему дефицит бюджета бундесвера, в чём опять заслуга бывшей главы Министерства обороны Германии. Речь идёт о €30 млрд на следующие четыре года, уточняет автор статьи.
«Ну и наконец, личный состав: на бумаге стоит, что численность вооружённых сил должна увеличиться. Однако после отмены воинской обязанности в Германии не хватает новобранцев, в первую очередь экспертов по техническим специальностям, — отмечает журналист немецкого издания. — Тем самым существует угроза, что в среднесрочной перспективе квалификация личного состава снизится».