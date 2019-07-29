Welt: конец ДРСМД положит начало ядерной «игре без правил»

ДРСМД и другие дипломатические договоры были главными позитивными последствиями холодной войны, однако их заключению способствовала особая расстановка сил между Западом и Востоком, которая вряд ли повторится сейчас, пишет Die Welt. Адекватный ответ на прекращение действия ДРСМД выработать будет сложно: на смену «ядерной шахматной партии» приходит игра без правил с участием неопытных игроков.

Лучшими последствиями холодной войны были дипломатические договоры и контроль за вооружениями, что гарантировало мир, пишет Die Welt. Однако сейчас эти достижения находятся под угрозой.

Наиболее важной здесь является судьба договора РСМД, поскольку он был апогеем здравого смысла: с его помощью США и СССР смогли уйти от холодной войны и на долгое время гарантировали отсутствие ядерной угрозы.

При этом ядерное оружие всегда было средством выстраивания политических структур, отмечает издание. К примеру, создание НАТО далось бы куда сложнее, если бы не американская ядерная монополия на начальном этапе холодной войны. Она же позволила США закрепиться в Европе и провести её послевоенное восстановление: изначально президент Рузвельт этого не планировал ввиду недостаточного военного и финансового ресурса.

Когда в Европе начался кризис с размещением ракет средней и малой дальности, СССР «погрузился в затяжную агонию», пишет Die Welt. Перед новым советским лидером Михаилом Горбачёвым стояла задача реформировать и укрепить систему: он заявил о своём намерении снизить градус противостояния с Западом. Одним из неожиданных последствий кризиса советской системы стала готовность советских дипломатов к переговорам: её результатом стало, в том числе, и заключение договора РСМД.

Как пишет издание, заключённый в 1987 году ДРСМД вошёл в мировую историю, однако его появление стало возможным из-за определённой расстановки сил между Западом и Востоком, которая вряд ли повторится в нынешнее время.

Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении ДРСМД и анонсировал выход США из договора. НАТО сейчас вырабатывает ответные меры, которые сохранили бы фактор устрашения, но при этом не спровоцировали бы начало гонки ядерных вооружений. Однако сделать это будет непросто: на смену «ядерной шахматной партии» прошлых лет приходит игра без правил с неопытными участниками.