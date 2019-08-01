Глава МИД ФРГ: ДРСМД пришёл конец — Россия проигнорировала все призывы уничтожить «запрещённые ракеты»

Уже завтра Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет историей, пишет в статье для Hannoversche Allgemeine министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Несмотря на все призывы и предложения начать диалог Россия не только отказалась уничтожить запрещённые соглашением боевые системы, но и разместила самое современное ядерное оружие у наших границ», — утверждает глава МИД ФРГ.

Уже завтра одно из самых успешных соглашений по разоружению — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — станет историей, пишет в статье для немецкой газеты Hannoversche Allgemeine министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Несмотря на все призывы и предложения начать диалог, Россия не только отказалась уничтожить запрещённые договором боевые системы, но и разместила самое современное ядерное оружие у наших границ», — утверждает Маас.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, жители Европы «очень сильно этим встревожены».

Поэтому, подчёркивает министр иностранных дел Германии, международное сообщество должно сделать всё возможное для того, чтобы «остановить разрушение мировой архитектуры контроля над вооружениями».

В частности, Хайко Маас призвал Российскую Федерацию и Соединённые Штаты уже сегодня заявить о своей готовности продлить двухстороннее соглашение об ограничении ядерных вооружений СНВ-III, срок которого истекает в 2021 году.

«Нам нужен структурированный диалог о безопасности в Европе — между США и Россией, но с привлечением европейцев. При этом мы добьёмся результата только в том случае, если будем разговаривать друг с другом начистоту — без шор, но на основе чётких принципов», — констатирует глава МИД ФРГ.