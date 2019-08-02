Welt: «настоящая катастрофа» — похороны ДРСМД оповестили о начале новой ядерной гонки

ДРСМД — один из важнейших двухсторонних договоров о разоружении между Россией и США — стал историей, сообщает Welt. Европе же, которая чувствовала себя в безопасности благодаря этому соглашению, теперь и вовсе стоит готовиться к новой ядерной гонке, констатирует немецкий телеканал.

Сегодня, спустя 32 года, пройдут похороны ДРСМД — договора, благодаря которому была запрещена разработка и размещение ядерных ракет средней дальности, а европейцы чувствовали себя гораздо безопаснее. Таким образом, одно из важнейших двухсторонних соглашений о разоружении между Москвой и Вашингтоном стало историей, а нам, пожалуй, стоит готовиться к новой гонке вооружений. Репортаж Кристофа Ваннера и Штефана Шварцкопфа.

Российская ракета малой дальности «Искандер»: предположительно, её можно оснастить новыми высокоэффективными боеголовками. Соединённые Штаты, однако, утверждают, что Россия нарушает Договор о РСМД из-за якобы большой дальности полёта этих ракет. Соглашение о разоружении запрещает ракеты наземного базирования, дальность полёта которых составляет от 500 до 5 500 километров. В свою очередь, Путин назвал претензии американцев абсурдом и обвинил США во время встречи с советником по нацбезопасности Болтоном в нарушении ДРСМД.

В результате обе ядерные державы вышли из Договора о РСМД. Настоящая катастрофа, считает российский эксперт в области вооружений Александр Гольц.

АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ, военный эксперт: Теперь каждый из них вновь сможет установить на своих границах столько ядерных ракет средней дальности, сколько захочет. Это означает, что вероятность ядерной войны выросла в несколько раз.

После выхода из ДРСМД российская армия сможет существенно увеличить количество ядерных ракет средней дальности. Многие из них, вероятно, будут размещены на границе с Европейским союзом и Китаем.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Конец Договора о РСМД оповестил о начале новой гонки вооружений сверхдержав, по крайней мере в области ядерных ракет средней дальности. Таковы выводы многих российских экспертов. О том, какой точки зрения придерживаются американские эксперты, расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Штефан Шварцкопф.

ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: Американская армия готова действовать, планы же относительно новых ракет средней дальности уже давно не пылятся в ящиках столов.

События могут начать развиваться очень быстро. Не исключено, что первые испытания прототипов будут проведены уже этой осенью, заявили военные. К 2023 году новые ракеты должны быть готовы к эксплуатации — этого хочет сам президент США.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы не можем себе позволить оказаться в проигрыше из-за того, что мы соблюдаем условия договора, а другие — нет.

В виду имеется не только Россия. Военные эксперты полагают, что ракеты средней дальности будут размещены на островах в Тихом океане для устрашения Китая. До 2024 года на это, предположительно, потратят 13 миллиардов долларов.

В том, что ситуация накалилась, виновата Москва, заявил госсекретарь США.

МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Мы обсуждали эту тему с Российской Федерацией более 30 раз на уровне правительств. Несмотря на это, они там продолжают отрицать, что нарушили условия договора.

Лазейку США всё-таки оставили: в Вашингтоне дали понять, что американская сторона якобы готова вести переговоры с Москвой и Пекином о ракетной программе. Впрочем, шансы на успех, пожалуй, невелики.

Дата выхода в эфир 02 августа 2019 года.