Обозреватель NYTimes: Америка проиграет в настоящей войне, если не обзаведётся новыми ракетами

Выход из ДРСМД даёт американским властям шанс заняться созданием новой ракеты средней дальности наземного базирования, пишет в статье для The New York Times научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок Тимоти Уолтон. По его словам, если армия США не получит это оружие, она может потерпеть поражение в случае реального конфликта с Россией или Китаем.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) был хорошим договором. Он снижал напряжённость и способствовал мирному окончанию холодной войны, пишет в статье для The New York Times научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок Тимоти Уолтон.

Соглашение, подписанное Москвой и Вашингтоном в 1987 году, привело к уничтожению ракет и пусковых установок наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 километров. Проблема с этими ракетами состояла в том, что они могли быть оснащены ядерным боезарядом и, учитывая их короткое время полёта, использованы для внезапной атаки на европейских союзников США или Советский Союз.

Ликвидация этих ракет дала большее чувство стабильности в отношениях между СССР и Америкой с её союзниками. Но, к сожалению, Москва «более десяти лет нарушала это соглашение», утверждает автор статьи.

В 2008 году Россия испытала ракету средней дальности наземного базирования 9M729. Оборудованные современной системой наведения, 9M729 и другие новые ракеты Москвы способны поражать цели с высокой точностью. Эта точность позволяет использовать обычные взрывчатые вещества, которые имеют гораздо меньшую разрушительную силу, чем ядерные боеголовки, что, в свою очередь, «увеличивает вероятность применения этого оружия российской армией в вооружённом конфликте», рассуждает Уолтон.

По его словам, на протяжении шести лет американские дипломаты настойчиво пытались убедить Москву в необходимости соблюдать соглашение. Но она «игнорировала» США и НАТО, построив и поставив на вооружение более 100 «запрещённых ракет».

Но ещё большее беспокойство у исследователя вызывает Китай. Страна не была участницей ДРСМД и неоднократно отказывалась присоединяться к нему. Начиная с 1990-х, она начала создавать «огромные ракетные силы, явно предназначенные для противодействия Америке».

В настоящий момент на вооружении Поднебесной тысячи обычных и ядерных ракет. Это точные и смертоносные ракеты способны поражать корабли и базы не только на территории союзников Вашингтона в Азии, но и на территории самих США — в Аляске, на Гуаме и Северных Марианских островах.

«Из-за недостатка обычных ракет наземного базирования, с помощью которых можно атаковать противника, или достаточной защиты от обычных китайских или российских ракет наземного базирования, Вооружённые силы США обычно проигрывают в военных симуляциях, в которых фигурируют Китай или Россия. И они могут проиграть в настоящей войне», — предупреждает автор статьи.

На его взгляд, Вашингтону необходимо сокращать существующий разрыв. Пентагон должен получить собственные обычные ракеты средней дальности земного базирования. Это оружие даст заметные операционные преимущества американской армии и «создаст трудности соперникам».

При запуске с территории США и союзников эти ракеты смогут быстро атаковать вражеские цели при их обнаружении. Более того, если использовать это оружие для удара по хорошо укреплённым объектам, можно уменьшить риск для экипажей самолётов и кораблей, считает Уолтон.

По его мнению, это новое средство сделает американские вооружённые силы более эффективным и сможет удержать китайских, российских или «любых других враждебно настроенных лидеров» от агрессии. Кроме того, у США появится шанс выработать новое соглашение о запрете ядерных ракет средней дальности наземного базирования.

Некоторые эксперты считают, что выход из ДРСМД опасен и может привести к гонке вооружения. «Но по-настоящему опасный выбор — продолжать смотреть на то, как Китай и Россия вводят в строй ракетные арсеналы, в то время как мы ограничиваемся протестами и анализом возможностей», — подчёркивает автор статьи.

«К счастью, у Соединённых Штатов теперь есть эффективная альтернатива. После прекращения действия ДРСМД армия и корпус морской пехоты могут разрабатывать и получать на вооружение обычные ракеты средней дальности наземного базирования», — отмечает Уолтон.

Кроме того, по его словам, можно не только инвестировать разработку новых ракет, но и переоснастить старые модели. Речь идёт о крылатой ракете Tomahawk, которая используется на кораблях и подводных лодках, или баллистической ракете Pershing II, запрещённая ДРСМД.

«Комбинация новых и переоснащённых ракет должна позволить Министерству обороны развернуть в течение нескольких лет значительное количество единиц при умеренных затратах. Китай и Россия спешат создать свои ракетные силы. Теперь, когда Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, настало время сбалансировать ситуацию», — заключает Тимоти Уолтон.