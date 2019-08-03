Немецкий депутат: нужно срочно начать с Россией переговоры о контроле над вооружениями

После истечения срока действия ДРСМД Германия вместе с партнёрами в ЕС и НАТО должна незамедлительно начать переговоры с Россией и заключить новое соглашение о контроле над вооружениями, считает немецкий депутат Александр Граф Ламбсдорфф. В интервью Nordwest-Zeitung он подчеркнул, что Европа должна находиться вне досягаемости российских ракет, а нынешняя ситуация даёт шанс привлечь к соглашению Китай и другие страны.

Сейчас, когда срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) истёк, правительство в Берлине вместе с его партнёрами по ЕС и НАТО должно незамедлительно начать переговоры с США и выявить возможности для нового соглашения о контроле над вооружениями, убеждён депутат Свободной демократической партии Германии Александр Граф Ламбсдорфф.

В интервью немецкой Nordwest-Zeitung он рассказал, что считает возможным, к примеру, соглашение, запрещающее ядерное оснащение ракет средней дальности наземного базирования, а также беспилотников любого радиуса действия. В сложившейся ситуации политик видит шанс вовлечь в новый договор Китай и другие государства.

«Также мы должны как можно скорее приступить к переговорам с Россией по поводу запрета на размещение ракет на определённом расстоянии от европейских целей», — подчеркнул Ламбсдорфф в интервью изданию. По его мнению, первоочередная цель ЕС состоит в том, чтобы не допустить присутствия никаких ракет средней дальности западнее Урала. «Европа должна находиться за пределами досягаемости российских ракет», — настаивает немецкий политик.

С его точки зрения, США и Россия должны скорее начать переговоры о продлении договора СНВ-III. За это также должна активно и настойчиво выступить Германия вместе с Францией, Великобританией и другими странами ЕС и партнёрами по НАТО.

Впрочем, сейчас ситуация для продления договора неблагоприятная, признаёт немецкий депутат. Особенно старательно ведёт закулисную работу против этого советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который всегда был против соглашения о контроле над вооружениями.

Также приходится опасаться того, что этот вопрос станет спорным пунктом в грядущей предвыборной кампании в США, отмечает Ламбсдорфф. Демократы уже высказались за продление договора, поэтому существует опасность, что Дональд Трамп захочет чётко дистанцироваться от них по этому пункту. И именно по этой причине особенно важно, чтобы немецкие дипломаты активно включились в решение проблемы уже сейчас, настаивает политик.

В то же время, опасности осложнения отношений с США в связи с этим вопросом Ламбсдорфф не предвидит, тем более что нарушения ДРСМД происходили с российской стороны, заявил он в интервью Nordwest-Zeitung.