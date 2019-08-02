Guardian: счёт идёт на минуты — генсек НАТО предупредил об угрозе от российских ракет для Европы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе после прекращения действия ДРСМД будут угрожать российские ракеты, которые ранее запрещал этот договор, сообщает The Guardian. Глава альянса пообещал, что его члены сообща создадут для данных ракет «надёжное средство сдерживания».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам НАТО в связи с прекращением действия Договора о РСМД будут угрожать ранее запрещавшиеся этим договором российские крылатые ракеты наземного базирования 9М729, поскольку они смогут «достигать городов ЕС» настолько быстро, что у систем обнаружения альянса будут «считанные минуты» на их обнаружение, пишет британская The Guardian.
Как подчеркнул чиновник, данные ракеты могут устанавливаться на мобильные пусковые установки, их непросто обнаружить и они «понижают порог возможного применения ядерного оружия в случае вооружённого конфликта».
По данным The Guardian, генсек НАТО также раскритиковал озвученное ранее российскими дипломатами предложение наложить мораторий на развёртывание ракет, заявив, что эта инициатива «не заслуживает доверия», поскольку Россия развёртывает ракеты, ставшие предметом спора, на протяжении уже нескольких лет.
Господин Столтенберг уточнил, что НАТО «не желает новой гонки вооружений» с Россией, но пообещал, что члены альянса сообща создадут «надёжное средство сдерживания» для «новой угрозы», говорится в материале The Guardian.
Уточнять, какие конкретно планы есть у блока, чиновник не стал, однако отметил, что руководство альянса сосредоточится на усилении «разведки, сил и средств наблюдения, противовоздушной и ракетной обороны и обычных сил и средств».
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