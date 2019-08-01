Washington Post: уничтожение ДРСМД станет «уроком» для американских властей

Судьба Договора о РСМД, действие которого закончится уже в пятницу 2 августа, должна стать уроком для Вашингтона о том, что для поддержания безопасности в мире и сохранения контроля за вооружениями необходимо лишь одно — политическая воля, считает редакция The Washington Post. По мнению журналистов, именно подобной решимости и недостаёт администрации Дональда Трампа.

В пятницу мир потеряет один из «столпов безопасности» — «в небытие канет» заключённый в 1987 году между Вашингтоном и Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), пишет The Washington Post в редакционной статье. Впрочем, не исключено, что этого никто и не заметит — угроза ядерной войны, которая наполняла сердца людей страхом в конце XX века, стала «далёким воспоминанием, которое после завершения холодной войны затмила самонадеянная беспечность», говорится в материале. Тем не менее печальная участь ДРМСД «должна стать уроком», подчёркивают авторы.

Несмотря на «ореол таинственности», существующий вокруг контроля за вооружениями в связи с присущими ему «трудными для понимания идеями, экзотической техникой и мозголомными переговорами», по своей сути он всегда строился исключительно на политической воле, убеждены журналисты The Washington Post. Так, тот же ДРМСД был заключён благодаря тому, что Михаил Горбачёв и Рональд Рейган смогли достаточно набраться этой воли, чтобы, по сути, устранить целый класс ядерного оружия, благодаря чему им удалось сделать мир безопаснее, полагают они.

США в последние годы обнаружили, что Россия при президентстве Владимира Путина разрабатывала, тестировала, а в итоге и развёртывала новую крылатую ракету наземного базирования, запрещённую условиями ДРМСД, напоминает читателям редакция The Washigton Post. Администрация американского президента Барака Обамы неоднократно высказывала России по этому поводу свои возражения, но тщётно — и президент Трамп в октябре 2018 года объявил о том, что США выйдут из договора. «Политическая воля, заставлявшая стороны его придерживаться, пропала — Россия его нарушила, а господин Трамп не захотел придерживаться его дальше», — пишет американская газета.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон также критиковал в своих последних выступлениях договор СНВ-III, заявив, что он «изначально был ущербным» и «вряд ли» будет возобновлён после окончания его действия в 2021 году, отмечают авторы. Болтону, как и Трампу, не нравится, что СНВ-III не охватывает Китай и не учитывает ядерное оружие малой дальности; эти претензии выглядят разумно — однако, во-первых, китайский ядерный арсенал по сравнению с российским и американским является совсем небольшим, и Пекин уже отказался от переговоров, а во-вторых, в контексте СНВ-III и не должны были учитываться вооружения малой дальности, поскольку он был предназначен для сокращения именно стратегических арсеналов, рассуждают журналисты. В итоге, не вполне ясно, всерьёз ли администрация выдвигает подобные аргументы, или же она лишь намеревается таким образом отвлечь внимание публики, подчёркивается в статье.

Как бы то ни было, устранение подобных дефектов в системе контроля за вооружениями потребует не снисходительных изречений, а политической воли, убеждены журналисты The Washington Post. Без ДРСМД и СНВ-III в мире станет меньше ограничений для ядерного оружия, констатируют авторы, и не вполне понятно, станет ли в результате на планете безопаснее, и где же политическая решимость, нужная, чтобы успешно провести трудные переговоры и избежать новой гонки вооружений. «Пора не просто излагать свою точку зрения, а делать что-то значимое», — подытоживают журналисты.