CNN: в Европе США противопоставят России новую неядерную ракету

Вооружённые силы США готовятся к испытаниям новой неядерной крылатой ракеты средней дальности, передаёт CNN. Как отмечается в репортаже канала, ракета станет ответом на развёртывание Россией собственных ракетных войск в Европе, воспринимаемое Вашингтоном как нарушение договорённостей, предусмотренных ДРСМД.

Чиновники американского Минобороны подтвердили, что готовятся к испытаниям новой ракеты, специально разработанной для противодействия российской агрессии. С эксклюзивным репортажем об этом — наш корреспондент Барбара Старр.

Вот российская ракета, которая, как полагает Вашингтон, привела к уничтожению важнейшего советско-американского соглашения времён холодной войны о контроле за вооружениями. Между тем, как стало известно CNN, американские вооружённые силы скоро начнут испытания новой неядерной крылатой ракеты мобильного базирования, специально разработанной для того, чтобы противостоять России в Европе. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны. Подробной информации о ракете нет, поскольку её испытания сейчас только начинаются.

А тем временем США должны вскоре выйти из заключённого в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРМСД), подписанного президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачёвым.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Мы больше не можем придерживаться ограничений, установленных договором, пока Россия без всякого стыда его нарушает.

Это один из немногих вопросов, где администрации Трампа и Обамы сходятся во мнениях.

МАРК ЭСПЕР, министр обороны США: Россия мошенничала и до сих пор мошенничает с договорами. Я высоко оцениваю администрацию Обамы за то, что она призывала Москву к ответу и пыталась что-то с этим сделать.

США уже давно заявляли, что Россия, разработав и развернув эту новую ракету наземного базирования, нарушает договорённости. По словам чиновников Минобороны, Россия развернула множество батальонов быстро перемещающихся мобильных пусковых установок, которые может быть сложно обнаружить американской разведке.

ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по вопросам национальной безопасности: Угроза не в том, что Америка выйдет из ДРМСД, угроза — это уже развёрнутые российские ракеты.

Если начнётся война, среди целей, по которым сможет нанести удар Россия, будут европейские порты и крупные города, а также важнейшие объекты военной и гражданской инфраструктуры, пояснил анонимный чиновник правительства США.

Новая американская ракета, предназначенная для сдерживания такой угрозы со стороны Москвы, также может быть применена в критической ситуации против Китая.

МАРК ЭСПЕР: Нам, разумеется, нужно подготовить свою ПВО для отражения таких ракет средней дальности, но есть другая часть задачи — разработать свои собственные неядерные ракеты средней и малой дальности, чтобы противостоять не только России, но и Китаю.

Это был репортаж Барбары Старр. Развёртывание любых ракет ещё должны будут одобрить другие члены НАТО, но такие страны, как, например, Польша, обеспокоены военными шагами Москвы и говорят, что на такое одобрение пойти очень даже готовы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 августа 2019 года.