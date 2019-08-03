Stern рассказал о последствиях прекращения ДРСМД для Германии и Европы

Стрелки часов Судного дня подобрались к 12 как никогда близко, предостерегает немецкий журнал Stern. Это связано с прекращением действия ДРСМД: теперь Россия и США могут вести разработки ядерного оружия без всяких ограничений, что будет иметь серьёзные последствия — особенно для Германии и Европы, которым истёкший договор обеспечивал хотя бы относительную безопасность.

После прекращения действия ДРСМД Россия и США снова могут безо всяких ограничений разрабатывать ядерное оружие средней дальности, пишет немецкий журнал Stern. По версии издания, последствия будут значительными — особенно для Германии и Европы.

8 декабря 1987 года стало днём надежды для всех, кто мечтал о мире без ядерного оружия: именно тогда американский президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв подписали в Вашингтоне Договор о ракетах средней и меньшей дальности, обязывающий обе стороны отказаться от соответствующих ядерных ракет. В десятилетия после холодной войны этот договор называли историческим, напоминает немецкий журнал. В первую очередь, благодаря этому соглашению надеяться на повышение безопасности могли Германия и другие государства Западной Европы, потому что русские ракеты представляли для них большую угрозу, подчёркивает издание.

Теперь всё это в прошлом. США и НАТО с одной стороны и Россия с другой обвиняют друг друга в нарушении соглашения и не заинтересованы в его продлении. В результате миру грозит новая гонка вооружений, пишет Stern. США уже объявили о намерении разработать собственную мобильную ракетную систему наземного базирования средней дальности. По плану, они должны комплектоваться исключительно неядерными боеголовками, однако неясно, не произойдёт ли в этом смысле каких-либо изменений. Россия в качестве реакции на прекращение действия ДРСМД объявила о начале разработки новых сверхзвуковых ракет средней дальности.

Что касается НАТО, его генеральный секретарь Йенс Столтенберг не устаёт повторять, что альянс не намерен размещать в Европе ядерные системы вооружений. НАТО необязательно должно зеркально копировать действия России, подчёркивает он. Тем не менее, эксперты по безопасности предостерегают, что всё может измениться. Не следует исключать, к примеру, разработки ядерных систем средней дальности наземного базирования. Слишком поспешные предварительные заявления отдельных стран вредят сплочённости альянса и могут способствовать подрыву безопасности в Европе, предупреждают специалисты.

В качестве возможной реакции НАТО Столтенберг называет проведение дополнительных военных учений, а также наблюдение и сбор информации. Возможно, альянс укрепит своё присутствие в восточных областях НАТО и усилит защиту критически важной инфраструктуры. Помимо этого, могут быть размещены новые эффективные системы неядерных вооружений для устрашения и сдерживания России, заявил генеральный секретарь НАТО.

Правительство Германии знает о том, что НАТО должно реагировать на ситуацию, но хочет любыми средствами воспрепятствовать новой гонке вооружений. По словам министра иностранных дел Хайко Мааса, размещение новых ракет средней дальности вызвало бы широкий протест в Германии. Опросы это подтверждают, пишет Stern. 86% респондентов считают, что правительство в Берлине должно запретить размещение американских ядерных ракет средней дальности на территории Германии.

84% опрошенных заявили, что в Германии вообще не должно быть никакого ядерного оружия. По данным из военных кругов, на базе бундесвера в Бюхеле до сих пор хранятся около двадцати ядерных бомб B61-4, которые выглядят как небольшие ракеты и обладают взрывной мощностью до 50 килотонн. В случае войны они должны быть доставлены к цели самолётами бундесвера Eurofighter. Это и есть вклад Германии в ядерное устрашение со стороны НАТО, поясняет издание.

Как отмечает Stern, шансов на новое соглашение, запрещающее ядерные ракеты средней дальности наземного базирования, крайне мало. Договор времён холодной войны включал в себя только две стороны, не учитывая амбиции военной мощи, например, Китая. В его распоряжении сейчас находятся свыше 2 тыс. баллистических и крылатых ракет, которые могли бы подпадать под требования соглашения. Поэтому президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы привлечь Китай к новым переговорам по данному вопросу. Однако Пекин ясно дал понять, что не заинтересован в этом.

Теперь все обеспокоены судьбой СНВ-III, истекающего в 2021 году. Во вторник советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что никакого решения пока не принято, но маловероятно, что соглашение будет продлено. По его версии, нужно создать нечто лучшее, чем этот договор. В этом случае США также подчёркивают, что хотели бы привлечь Китай — однако неясно, каким образом они надеются этого достичь, отмечает немецкий журнал. Сомнительно даже, хватит ли времени для проведения переговоров при участии трёх сторон, пишет Stern.

Как сообщается в статье, с прошлого года стрелки часов Судного дня подобрались так близко к двенадцати, как никогда с 1953 года. В то время бушевала Корейская война, а США и Советский Союз вели гонку вооружений. В 1991 году, вскоре после окончания холодной войны, часы показывали 17 минут до двенадцати, и это был крупнейший интервал до возможной катастрофы, напоминает издание.

Сегодня обстановка накалена до предела. Эксперты объясняют это прекращением действия ДРСМД. Беспокойство внушает, в первую очередь, выход США из соглашения, препятствующего созданию иранской ядерной бомбы. Европейцы пытаются спасти договор, но шансы невелики. Если Иран продолжит активное обогащение урана и разработку водородной бомбы, это может привести к новой ядерной гонке вооружений в кризисном регионе Ближнего Востока. Тогда получить ядерную бомбу может пожелать и Саудовская Аравия. А у Израиля она уже есть, заключает немецкий журнал Stern.