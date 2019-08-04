Le Temps: ДРСМД больше не помеха — глава Пентагона предупредил Китай о размещении новых американских вооружений в Азии

Новый глава Пентагона Марк Эспер предупредил Китай о желании новые вооружения средней дальности в Азии, поскольку ограничения, накладываемые договором РСМД больше не действуют, пишет Le Temps.По словам министра обороны США, Китай эти планы не должны застигнуть врасплох, поскольку разговоры о них ведутся уже длительное время.

Новый глава Пентагона Марк Эспер прибыл в субботу в Азию с намерением предупредить Китай о желании США в ближайшее время разместить в регионе новые вооружения средней дальности, поскольку ограничения, накладываемые договором РСМД больше не действуют, пишет Le Temps.

Мы хотели бы сделать это как можно быстрее, — поделился министр с журналистами на борту самолёта, добавив, что предпочёл бы, чтобы счёт шёл на месяцы. «Однако на такие вещи часто уходит больше времени, чем планировалось», — заметил Эспер.

При этом глава оборонного ведомства не уточнил, где конкретно планируется размещать вооружения, заметив, что процесс обсуждения этого вопроса с союзниками продолжается.

Как напоминает издание, обвинив Россию в нарушении договора РСМД, в пятницу США вышли из соглашения, заключённого между Москвой и Вашингтоном в 1987 году, запрещавшего использование ракет средней и малой дальности (от 500 до 5500 км)ю

«Отныне Вашингтон волен составить конкуренцию Китаю, арсенал которого в основном состоит из вооружений, запрещённых к использованию по условиям ДРСМД, подписантом которого Пекин никогда не был», — отмечает издание.

По словам Эспера, планы США не должны застать Китай врасплох, поскольку разговоры о них ведутся уже длительное время. «Я хотел бы подчеркнуть, что 80% их арсенала состоит из вооружений средней и малой дальности. Поэтому не должно удивлять, что мы хотим обладать похожими мощностями», — заявил министр, отметив, что США не намерены запускать новую гонку вооружений. По его словам, понятие гонки вооружений традиционно связывают с ядерным оружием, однако США не планируют оснащать свои новые вооружения ядерными боеголовками. «Это русские разработали оружие, нарушающее соглашение, которое, вероятно, имеет ядерную боеголовку», — подчеркнул глава Пентагона.

Как сообщает издание, в субботу Эспер прибыл в Сидней, откуда позже проследует в Новую Зеландию, Монголию и Южную Корею.