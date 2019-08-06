Sky News: Северная Корея провела четвёртые за последние две недели ракетные испытания

В то время как США и Южная Корея проводят совместные военные учения, в КНДР снова прошли тестовые испытания баллистических ракет — уже четвёртые за менее чем две недели, сообщает Sky News со ссылкой на данные южнокорейских военных. В своём официальном заявлении Пхеньян подтвердил готовность к диалогу, однако подчеркнул, что на фоне «враждебных военных действий» переговоры не приведут к ожидаемым результатам.
Северная Корея совершила тестовый запуск ещё двух баллистических ракет, ставший четвёртым испытанием оружия менее чем за две недели, сообщает Sky News. По информации Объединённого комитета начальников штабов Республики Кореи, последние ракеты стартовали из западного региона КНДР и упали в море у восточного берега, преодолев около 450 км.
Как отмечает сайт, волна ракетных запусков проходит на фоне буксующих переговоров с США о ядерном разоружении и совместных военных учений между американскими и южнокорейскими войсками, которые Северная Корея рассматривает как репетицию вторжения. По словам анонимного представителя, Пхеньян твёрдо намерен продолжить диалог, но может пойти по «новому пути», если союзники не пересмотрят свою политику.
«Совершенно очевидно, что невозможно ожидать конструктивного диалога, когда проходят учения в виде симуляции войны с партнёром по диалогу, — цитирует Sky News официальное заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи. — Мы не изменили своего намерения решить проблемы посредством диалога, однако динамика диалога будет менее заметной, пока продолжаются враждебные военные действия».
Как напоминает информационный сайт, Южная Корея и США сократили свои основные военные учения после первой встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Дональда Трампа 20 июня в Сингапуре, на которой обсуждалась возможность создать пространство для диалога. Тем не менее КНДР настаивает, что даже сокращённые учения нарушают соглашения между главами государств. В то же время переговоры по ядерному вооружению зашли в тупик после срыва второго саммита в феврале из-за разногласий по взаимному облегчению санкций и разоружению.
Запуски ракет КНДР ослабили оптимизм, возникший после третьей встречи Трампа и Кима 30 июня на территории между двумя Кореями. Тогда лидеры двух стран договорились возобновить активные обсуждения ядерного вопроса, однако с тех пор не сообщалось ни о каких двусторонних саммитах.
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