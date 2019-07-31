CNN: «угрозы не представляли» — Северная Корея вновь испытала баллистические ракеты

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые, пролетев 250 километров, упали в море, пишет CNN. Как отмечает канал, в ответ на это Южная Корея заявила, что подобные шаги Пхеньяна мешают процессу мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малого радиуса действия с восточного побережья страны, пишет CNN со ссылкой на заявление Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских чиновников, первая ракета поднялась в воздух в районе Вонсан-Кальма в среду в начале шестого утра по местному времени, а вторая — в 5:27. Всего они пролетели около 250 км на высоте 30 км, после чего упали в море.

В беседе с CNN один американский чиновник также подтвердил факт ракетных стрельб, добавив, что они не представляли угрозы для США или их союзников. Тем не менее Объединённый комитет штабов Южной Кореи выступил с предупреждением, заявив, что подобные шаги Пхеньяна «не способствуют усилиям по снижению напряжённости на Корейском полуострове».

«Мы призываем остановить подобные действия», — говорится в документе.

Ракетные стрельбы совпали по времени с рядом встреч в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, на которых будут присутствовать некоторые высокопоставленные дипломаты. Кроме того, на прошлой неделе Пхеньян дал Белому дому понять, что готов вскоре начать переговоры на рабочем уровне.

Находящийся на пути в Бангкок госсекретарь США Майк Помпео отметил, что не знает, когда стороны возобновят переговоры, однако выразил надежду, что до их начала осталось «не так много времени».

30 июня президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Там он вошёл в историю, став первым американским президентом, который пересёк границу с Северной Кореей.

Нынешние северокорейские стрельбы уже третьи по счёту за последние несколько месяцев. В мае Пхеньян испытал ракеты малого радиуса действия, пытаясь указать на то, что Ким разочарован ходом дипломатического процесса с США, который зашёл в тупик. 25 июля Северная Корея запустила две новых баллистических ракеты малого радиуса действия в сторону Японского моря.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), стрельбы 25 июля должны были послать Сеулу сигнал предупреждения. При этом испытания «организовывал лично» Ким Чен Ын.

Аналитики полагают, что северокорейские ракетные испытания, по всей видимости, стали ответом Пхеньяна на грядущие совместные учения Южной Кореи и США. Подобные манёвры на протяжении долгого времени раздражали Северную Корею, которая называет их «репетицией войны».

Эксперты также считают, что «режим Кима» беспокоит решение Южной Кореи приобрести истребители F-35, которые могут оставаться незаметными для северокорейских радаров. 16 июля Министерство обороны Южной Кореи заявило, что в страну из США уже прибыло два F-35A. Ожидается, что к 2021 году Сеул получит 40 машин этого типа.

В пятницу ЦТАК сообщило, что Ким считает южнокорейские учения «самоубийственным» шагом, чреватым срывом процесса дипломатического урегулирования между двумя странами.

Вместе с тем южнокорейский Совет по национальной безопасности пришёл к выводу, что в ходе стрельб Пхеньян задействовал «новый тип баллистических ракет малого радиуса действия», предположив, что Северная Корея активно наращивает свой военный потенциал. Тем не менее на данный момент неясно, испытывала ли Северная Корея новые ракеты на этот раз.

Ранее «режим Кима» заявил, что Северная Корея приостановит испытания ядерного оружия и межконтинентальных ядерных ракет на время переговоров с Вашингтоном. Тем не менее в Пхеньяне не дали никаких обещаний по поводу других типов вооружений. Несмотря на это, подобные стрельбы являются нарушением резолюций Совбеза ООН о запрете Пхеньяну испытывать баллистические ракеты, напоминает CNN.