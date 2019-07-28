WSJ: аналитики уверены — Северная Корея продолжает расширять свой ядерный арсенал

Пока президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын ведут переговоры, КНДР, похоже, расширяет свой ядерный арсенал, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на проводимую главой Белого дома «дипломатию саммитов», эксперты в области безопасности заявляют, что недавно полученные снимки со спутников говорят о продолжающейся активности Пхеньяна на его ключевых ядерных объектах.

За последний год были и рукопожатия, и комплименты, и экстравагантные фотосессии в Сингапуре, Ханое и даже в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи. Дипломатические усилия Дональда Трампа породили в мире надежды на то, что КНДР, возможно, готова сдать свой ядерный арсенал.

Но аналитики, изучив снимки со спутников, вырисовывают совсем иную картину. По их словам, северокорейские учёные увеличили производство ракет дальнего радиуса действия, а также расщепляющихся материалов, используемых в ядерном оружии.

На ключевых оружейных объектах КНДР, таких как ядерный центр в Йонбене, наблюдаются огромные скопления людей, а также фиксируется транспортировка контейнеров, материалов и аппаратуры. Всё это даёт понять, что Пхеньян продолжает производить расщепляющие материалы и межконтинентальные баллистические ракеты, пишет издание со ссылкой на аналитиков.

По оценкам учёного-ядерщика из Стэнфордского университета Зигфрида Хекера, который посещал ядерные объекты КНДР, Пхеньян способен производить по 6-7 ядерных бомб в год. В целом, как считают различные аналитики, у Северной Кореи на данный момент может быть в арсенале от 20 до 60 бомб.

При этом Дональд Трамп пытается преуменьшить значимость доказательств, собранных специалистами по вопросам безопасности. Так, в одном из недавних интервью он заявил, что Ким Чен Ын пообещал не заниматься производством ядерного оружия. Между тем в самом Пхеньяне пока сохраняют молчание относительно статуса их ядерной и ракетной программ, отмечает The Wall Street Journal.