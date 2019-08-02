CNN: испытывая ракеты, Северная Корея пытается нащупать границы дозволенного

Северная Корея в третий раз за последние восемь дней провела испытание баллистических ракет малой дальности, так как Пхеньян совсем не радуют совместные учения США и Южной Кореи, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Уилл Рипли, хотя подобные пуски не тревожат президента США Дональда Трампа, Северная Корея явно пытается понять, насколько далеко она может зайти и какой рычаг давления у неё есть на Вашингтон.

Северная Корея в третий раз за восемь дней провела испытания баллистических ракет. Южнокорейские чиновники выразили серьёзную обеспокоенность по поводу этих запусков, которые нарушают резолюцию Совбеза ООН. Тем не менее президент США Дональд Трамп открестился от этого события, заявив, что он никогда не заключал соглашений с Северной Кореей по поводу ракет малого радиуса действия. Детали нам расскажет корреспондент CNN Уилл Рипли.

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Северокорейский лидер Ким Чен Ын, судя по всему, осмелел после своей встречи с президентом Трампом в демилитаризованной зоне. Ракеты малого радиуса действия он запускает всё чаще: на данный момент только за последние две недели состоялось уже три испытания. Вопрос состоит в том, продолжит ли он этим заниматься, в то время как США и Северная Корея приближаются к возобновлению переговоров на рабочем уровне.

Именно на это надеется и рассчитывает госсекретарь США Майк Помпео. Он выступил на конференции в Бангкоке, которая, как полагали США, могла стать потенциальным местом для американо-северокорейских переговоров на рабочем уровне. Тем не менее Северная Корея делегацию туда не отправила. Так что теперь вопрос в том, где они проведут переговоры и когда это случится. Идёт ли диалог по закулисным каналам связи? Кроме того, существуют темы, которые не выносятся на обсуждение в открытую.

Однако то, что мы наблюдаем, так это сигнал со стороны северокорейцев: их совсем не радует то, что США и Южная Корея возобновляют совместные учения. Вместе с тем испытания баллистических ракет малого радиуса действия — что противоречит резолюции Совбеза ООН — по сути, не беспокоят президента Трампа. Он заявил, что он против них не возражает, потому что они не представляют прямой угрозы для материковой Америки — чего нельзя сказать о Японии и Южной Корее, а также о десятках тысяч американских солдат, находящихся в этих странах. Сейчас Северная Корея пытается понять, насколько далеко они могут зайти и какой силы рычаг давления они могут получить перед потенциальным возобновлением переговоров.

Разумеется, конечной целью Северной Кореи остаётся снятие экономических санкций. В то же время США хотят, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия. Ни одна из сторон желаемого пока не получила.

Уилл Рипли, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 августа 2019 года.