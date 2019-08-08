Die Welt: новая ракета Пхеньяна — повод для США вернуться к переговорам

Успешные испытания новой северокорейской ракеты малой дальности KN-23 и тяжёлого ракетного комплекса могут послужить стимулом для США вернуться к переговорам с Пхеньяном, пишет Die Welt. Ведь в ходе тестового запуска лидер КНДР Ким Чен Ын показал, что у него есть управляемые ракеты, способные летать на малых высотах, а значит обходить американские системы ПРО THAAD. Хотя глава Белого дома это и отрицает, но они представляют серьёзную угрозу для военных объектов США в Южной Корее.

В Северной Корее прошли успешные испытания новой ракеты малой дальности KN-23 и недавно созданного тяжёлого ракетного комплекса, сообщает Die Welt. На них присутствовал глава государства Ким Чен Ын и впервые в истории северокорейского ракетостроения — половина политбюро, отмечает автор статьи Торстен Крауэль.

Тестовый запуск был выполнен буквально через день после того, как министр иностранных дел КНДР пригрозил президентам США и Южной Кореи, что его страна «изменит курс» в ядерном вопросе, если Вашингтон и Сеул не прекратят свою враждебную политику и в первую очередь совместные военные учения.

Но несмотря на это, глава Белого дома Дональд Трамп не увидел в ракетных испытаниях ничего особенного, продолжает издание. По его словам, это «абсолютно нормально», ведь он договорился с Кимом о запрете на тестирование только межконтинентальных баллистических ракет. При этом президента США не смущает, что Пхеньян, по сути, не подписывал никаких договоров, которые бы ограничивали дальность поражения ракет, отмечает Die Welt.

В этих испытаниях «нет ничего нормального», констатирует автор статьи. Своим новым тяжёлым ракетным комплексом Северная Корея показывает, что способна уничтожить важные стратегические цели в Южной Корее и без использования баллистических ракет. К тому же Ким продемонстрировал всему миру, что у него есть управляемые ракеты, способные летать на малых высотах, а значит обходить американские системы ПРО THAAD.

В официальном заявлении по поводу испытаний Ким дважды подчеркнул, что речь идёт об «артиллерийской системе» для проведения «наземных операций», созданной в рамках программы по «модернизации артиллерии». Он прекрасно понимает, почему делает на этом акцент, ведь новые комплексы предоставляют ему больший контроль над конфликтом.

К примеру, теперь он без применения ядерного оружия или ракет средней дальности может нанести удар по аэропорту в южнокорейском Кёнджу, где Сеул держит своё недавнее приобретение — американский истребитель-невидимку F-35. Этот самолёт сильно беспокоит Кима, ведь для его ПВО — это «крепкий орешек», объясняет Крауэль.

Хоть Трамп это и скрывает, но KN-23 представляет угрозу для США, а также служит стимулом для Белого дома вновь вернуться к переговорам. К тому же в этом плане Пхеньян «оставил дверь приоткрытой», прервав диалог только на время совместных учений Вашингтона и Сеула. Интересно и то, как Ким отреагирует на планы Трампа в связи с окончанием срока действия ДРСМД разместить в Восточной Азии ракеты средней дальности якобы для «защиты союзников». Возможно, северокорейский лидер начнёт испытывать ракеты «побольше» или представит ещё одно «инженерное чудо», например, истребитель для перехвата F-35, заключает Крауэль.