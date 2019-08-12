FAZ: НАТО собирается устрашать Россию, не вступая в гонку вооружений

С точки зрения НАТО, военная стратегия Москвы представляет угрозу — в первую очередь, для европейцев. Поэтому после официального прекращения действия ДРСМД альянс делает ставку на устрашение России и политический диалог. Однако если до сих пор генеральный секретарь Йенс Столтенберг предпочитал не драматизировать ситуацию, то вскоре НАТО предстоит конкретизировать, как именно оно намерено действовать при отказе от новой гонки вооружений, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

После истечения срока действия ДРСМД НАТО делает ставку на военное устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Однако военная стратегия Москвы производит впечатление угрожающей — в первую очередь, европейцам, подчёркивает издание.

По-видимому, с официальным окончанием действия ДРСМД, который генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные представители альянса любят называть «столпом европейской архитектуры безопасности», 2 августа началось новое летоисчисление, полагает автор статьи Михаэль Штабенов.

Посетив в середине недели Австралию, Столтенберг указал на роль Пекина в развитии дискуссий по поводу ракет средней дальности. «Одна из причин, почему Россия начала нарушать этот договор и устанавливать новые ракеты средней дальности в России, которые могут достичь не только Европы, но и других частей света, состоит в том, что Китай разработал этот вид вооружений и разместил многие из них», — заявил генеральный секретарь НАТО.

Между тем, ещё неделю назад он был намного меньше обеспокоен развитием событий, отмечается в статье. Когда стало ясно, что призывы к России уступить ни к чему не привели, Столтенберг попытался не драматизировать ситуацию. Тогда он говорил, что все действия альянса будут «взвешенными, согласованными и оборонительными». При этом он постоянно уходил от ответа, какие конкретно действия намерено предпринимать НАТО, и обращал внимание на то, что, пока остаётся надежда на возвращение Москвы к соблюдению условий договора, нет смысла в деталях говорить о возможных вариантах.

Не слишком вдаваться в подробности НАТО предпочитает и по сей день, пишет Frankfurter Allgemeine. Столтенберг уверяет, что НАТО не хочет новой гонки вооружений. Он практически слово в слово повторяет то же самое, что говорил после саммита НАТО в конце июня, и обещает широкий спектр военных, политических и дипломатических реакций. Среди них называются военные учения, усиленное наблюдение, использование данных спецслужб, а также радаров систем ПРО, увеличение неядерной мощи вооружённых сил и инициативы по разоружению. Больше ясности относительно планов альянса должно появиться на саммите НАТО в Лондоне незадолго до Рождества.

На фоне бесперспективных попыток убедить Россию вернуться к соблюдению договора политическое руководство альянса, наконец, чётко дало понять, что НАТО уже давно настроилось на новое положение в безопасности, коренным образом изменившееся после «аннексии»* Крыма Россией в 2014 году. Именно об этом свидетельствовало и принятое через несколько месяцев после этого решение повысить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году, утверждает корреспондент издания.

В ответ на действия России НАТО решило, среди прочего, разместить ракеты систем ПВО в Польше и Румынии, в чём Москва усматривает нарушение договора 1987 года. НАТО, которое и в будущем собирается делать ставку на комбинацию военного устрашения Москвы и политического диалога, опасается возможности региональных войн по инициативе российской стороны и вероятной победы России.

О подобном развитии событий предостерегают многочисленные эксперты по безопасности. Они не сомневаются в том, что на российскую политику оказывает влияние и оборонная политика Китая. В то же время они отмечают, что Москва не только размещает в европейской части России крылатые ракеты, которые могут переносить ядерный заряд, но также модернизирует и расширяет хранилища ядерного арсенала на Кольском полуострове к востоку от Финляндии и в российском эксклаве Калининград.

Эксперты не сомневаются: всё это свидетельствует о том, что Россия большими объёмами наращивает вооружения, направленные на Европу и способные с большой точностью поражать цели на различном расстоянии — как обычными, так и ядерными зарядами. Поэтому НАТО должно защититься на случай региональных войн России в Прибалтике или на Чёрном море. Соответственно, альянс не должен упускать случая подобающим образом подготовить собственные ядерные арсеналы, считают западные специалисты по безопасности. Вместе с тем они настаивают на том, что альянс должен реагировать на политику Москвы, в первую очередь, улучшением способности к неядерной обороне балтийских стран и Польши, потому что российское оружие средней дальности может быть использовано только в рамках сценария региональной войны.

После окончания холодной войны США и их союзники в Европе оценивали угрозу со стороны других ядерных держав как относительно низкую, но сейчас ситуация существенно изменилась и привела к оживлённым спорам по поводу российской ядерной стратегии, отмечает немецкая газета. «С точки зрения Вашингтона и НАТО, Россия следует всё более агрессивной оборонной политике, заметно повысившей статус ядерного оружия», — написал в июньском исследовании эксперт Немецкого института по международным отношениям и безопасности Марко Оверхаус.

По договору СНВ-III, заключённому в 2010 году и истекающему в феврале 2021 года, верхняя граница числа боеголовок для стратегических межконтинентальных вооружений Москвы и Вашингтона составляет 1550 единиц. Однако на «тактическое» оружие меньшей и средней дальности соглашение не распространяется, подчёркивает издание. В этой сфере Россия обладает 1800 единицами соответствующих вооружений. Москва рассматривает этот перевес как компенсацию за превосходство Вашингтона по неядерным вооружениям и как противовес набирающим силу неядерным вооружениям Китая.

Поскольку НАТО исключило размещение ядерных ракет средней дальности наземного базирования в Европе в качестве реакции на окончание действия ДРСМД, основные усилия альянса по ядерному направлению могут быть нацелены на системы воздушного и морского базирования. Ключевая роль в данном случае отводится комплексам ПРО в Польше и Румынии, которые Москва давно называет нарушением ДРСМД.

Задолго до открыто вспыхнувших споров по поводу ДРСМД НАТО приняло ряд решений, при помощи которых альянс намеревается быстрее реагировать на позицию России, воспринимаемую им как всё более агрессивную. Сюда относятся троекратное увеличение контингента сил быстрого реагирования НАТО до 40 тыс. военнослужащих, а также подразделение «Острие копья» в 5 тыс. солдат, способное приступить к действиям в срок от двух до семи дней. Кроме того, увеличено военное присутствие в восточных странах альянса, а межнациональные подразделения размещаются на основании ротационного принципа в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

В ближайшие месяцы НАТО должно конкретизировать, каким образом оно собирается лучше реагировать на возможные угрозы посредством военных учений, отмечает немецкая газета. С другой стороны, редкие встречи Совета Россия — НАТО, надолго приостановленные после присоединения Крыма, показывают, что обоюдный обмен информацией о проведении учений работает то лучше, то хуже. Эти встречи, как и прямые каналы переговоров между военным руководством обеих сторон, должны поддерживать именно то, чего так любят требовать, в том числе немецкие политики и дипломаты, — в трудные времена особенно важно развивать и укреплять взаимное доверие, подчёркивает автор статьи.

«Даже если очередное размещение американских ядерных ракет средней дальности в Европе сейчас исключено, это ни в коем случае не означает, что альянс оказался беспомощным во власти российского превосходства», — пишет Frankfurter Allgemeine. Переговоров по поводу СНВ-III ожидают с напряжением. Сейчас в Германии и других европейских странах НАТО находится до 200 ядерных боеголовок B61. Их модернизированная версия будет доступна с 2020 года, и эти заряды смогут переносить боевые самолёты европейских государств альянса. Кроме того, у США есть ядерное оружие морского базирования. В феврале 2018 года они объявили о переработке своей ядерной стратегии, развитии оружия с низкой взрывной силой и создании новых крылатых ракет морского базирования.

В разработке гибких вариантов американских ядерных вооружений Пентагон видит важный элемент поддержания убедительного устрашения против нападений на регионы альянса. По версии американской стороны, это должно «поднять ядерный порог и поспособствовать тому, чтобы потенциальный противник не усматривал никаких преимуществ в ограниченной ядерной эскалации, что делает менее вероятным применение ядерного оружия», заключает Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).