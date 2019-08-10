Нарушение акта Россия — НАТО: Bild выяснил, чем обернётся переброска войск США из Германии в Польшу
Германия рискует лишиться своего главного союзника, пишет Bild.
На протяжении нескольких лет Берлин «нарушает данные НАТО обещания», о чём президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уже неоднократно предупреждал канцлера Германии Ангелу Меркель, отмечает издание.
«И судя по всему, ему это надоело!» — полагает немецкий таблоид.
«Его самый важный дипломат в Европе», американский посол в Берлине Ричард Гренелл, пригрозил перебросить все размещённые на территории федеративной республики войска США в Польшу, поясняет Bild.
«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тысяч американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — цитирует Гренелла издание.
Вот только оправдана ли критика посла Соединённых Штатов? Действительно ли немецкая экономика растёт за счёт американской? И не пользуется ли Германия тем, что США платят за её безопасность? — задаётся вопросами таблоид.
«Факт остаётся фактом: торговля с США приносит Германии огромную прибыль. Каждый год стоимость нашего экспорта в США превышает стоимость нашего импорта из Соединённых Штатов почти на 50 миллиардов евро», — подчёркивает Bild.
При этом, недоумевает немецкое издание, Берлин не только отказывается тратить на оборону обещанные Североатлантическому альянсу 2% ВВП, но и даже планирует снизить военные расходы после 2021 года.
Что же касается возможной переброски американских войск из Германии в Польшу, продолжает таблоид, то данный шаг всё же связан с определённым риском.
«Переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта НАТО», — предупредил в интервью Bild председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
То есть, вносит ясность немецкое издание, «размещение войск США на востоке станет нарушением договорённостей с Российской Федерацией».
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