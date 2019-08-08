Das Erste: «очередной конфуз» — из-за дефектных болтов «Тигров» бундесвера лишили неба

У бундесвера новые проблемы с вооружением, сообщает Das Erste. На этот раз из-за дефектных крепёжных болтов всем боевым вертолётам класса «Тигр» запретили подниматься в воздух по соображениям безопасности, поясняет немецкий телеканал.
В бундесвере заявили о наличии новых проблем с вооружением. По соображениям безопасности всем боевым вертолётам класса «Тигр» придётся временно отказаться от вылетов.
Как сообщила компания-производитель, на вертолётах, возможно, были установлены дефектные крепёжные болты. Комиссии же по обеспечению безопасности полётов, в которую войдут эксперты из бундесвера и военной индустрии, теперь предстоит определить порядок дальнейших действий.
В настоящий момент боевые вертолёты класса «Тигр» в основном используются для обучения пилотов.
В свою очередь, в Свободной демократической партии Германии (СвДП) констатировали, что в случае с «Тиграми» речь идёт об «очередном конфузе в затянувшейся серии аварий, провалов и неудач».
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